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Макрон выразил готовность поехать в Киев - РИА Новости, 21.04.2022
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Макрон выразил готовность поехать в Киев
Макрон выразил готовность поехать в Киев - РИА Новости, 21.04.2022
Макрон выразил готовность поехать в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:30
2022-04-21T10:30
в мире
франция
эммануэль макрон
выборы президента франции — 2022
украина
ситуация в днр и лнр
киев
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в урегулировании, сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании", - сказал Атталь в эфире телеканала France Info. При этом он ушел от ответа на вопрос о том, может ли такой визит стать первым в случае переизбрания Макрона на пост главы государства.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, франция, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022, украина, ситуация в днр и лнр, киев
10:30 21.04.2022
 
Макрон выразил готовность поехать в Киев

Президент Франции Макрон готов поехать в Киев, когда это поможет урегулированию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в урегулировании, сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.
"Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании", - сказал Атталь в эфире телеканала France Info. При этом он ушел от ответа на вопрос о том, может ли такой визит стать первым в случае переизбрания Макрона на пост главы государства.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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