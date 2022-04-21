https://ria.ru/20220421/makron-1784645093.html
Макрон выразил готовность поехать в Киев
Макрон выразил готовность поехать в Киев - РИА Новости, 21.04.2022
Макрон выразил готовность поехать в Киев
Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:30
2022-04-21T10:30
2022-04-21T10:30
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франция
эммануэль макрон
выборы президента франции — 2022
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киев
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в урегулировании, сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании", - сказал Атталь в эфире телеканала France Info. При этом он ушел от ответа на вопрос о том, может ли такой визит стать первым в случае переизбрания Макрона на пост главы государства.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022, украина, ситуация в днр и лнр, киев
Макрон выразил готовность поехать в Киев
Президент Франции Макрон готов поехать в Киев, когда это поможет урегулированию