https://ria.ru/20220421/makron-1784645093.html

Макрон выразил готовность поехать в Киев

Макрон выразил готовность поехать в Киев - РИА Новости, 21.04.2022

Макрон выразил готовность поехать в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:30

2022-04-21T10:30

2022-04-21T10:30

в мире

франция

эммануэль макрон

выборы президента франции — 2022

украина

ситуация в днр и лнр

киев

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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в урегулировании, сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь."Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании", - сказал Атталь в эфире телеканала France Info. При этом он ушел от ответа на вопрос о том, может ли такой визит стать первым в случае переизбрания Макрона на пост главы государства.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783280636.html

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Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022, украина, ситуация в днр и лнр, киев