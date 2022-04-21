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Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты - РИА Новости, 21.04.2022
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Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты
Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты - РИА Новости, 21.04.2022
Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты
Действующий глава государства и кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон после телевизионных дебатов представляется большинству зрителей более... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:07
2022-04-21T09:07
в мире
выборы президента франции — 2022
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Действующий глава государства и кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон после телевизионных дебатов представляется большинству зрителей более убедительным, чем его соперница Марин Ле Пен, об этом свидетельствует соцопрос компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR.Согласно опросу, Макрона "победителем" назвали 59% опрошенных, а Ле Пен - 39%.При этом 36% респондентов считают, что действующий глава государства в большей степени способен объединить французов, 31% полагает, что с этой задачей Ле Пен справится лучше. Треть опрошенных не уверены в способностях обоих кандидатов.Макрона считают наиболее динамичным (49%) и искренним (36%) кандидатом, а его проект – более качественным (44%). Однако половина респондентов также называют его наиболее высокомерным.У 50% опрошенных Ле Пен вызывает больше всего беспокойства, однако среди зрителей также распространено мнение, что она ближе к тревогам французов (37%) и что она может провести больше преобразований (51%).Опрос провели в интернете, в нем приняли участие 650 человек в возрасте 18 лет и старше.
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в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
09:07 21.04.2022
 
Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты

Elabe: 59 процентов французов посчитали Макрона более убедительным на теледебатах с Ле Пен

© AP Photo / Ludovic Marin Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен перед началом теледебатов
 Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен перед началом теледебатов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен перед началом теледебатов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Действующий глава государства и кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон после телевизионных дебатов представляется большинству зрителей более убедительным, чем его соперница Марин Ле Пен, об этом свидетельствует соцопрос компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR.
Согласно опросу, Макрона "победителем" назвали 59% опрошенных, а Ле Пен - 39%.
При этом 36% респондентов считают, что действующий глава государства в большей степени способен объединить французов, 31% полагает, что с этой задачей Ле Пен справится лучше. Треть опрошенных не уверены в способностях обоих кандидатов.
Макрона считают наиболее динамичным (49%) и искренним (36%) кандидатом, а его проект – более качественным (44%). Однако половина респондентов также называют его наиболее высокомерным.
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У 50% опрошенных Ле Пен вызывает больше всего беспокойства, однако среди зрителей также распространено мнение, что она ближе к тревогам французов (37%) и что она может провести больше преобразований (51%).
Опрос провели в интернете, в нем приняли участие 650 человек в возрасте 18 лет и старше.
 
В миреВыборы президента Франции — 2022ФранцияЭммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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