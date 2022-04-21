https://ria.ru/20220421/makron-1784629942.html
Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты
Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты - РИА Новости, 21.04.2022
Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты
Действующий глава государства и кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон после телевизионных дебатов представляется большинству зрителей более... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:07
2022-04-21T09:07
2022-04-21T09:07
в мире
выборы президента франции — 2022
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Действующий глава государства и кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон после телевизионных дебатов представляется большинству зрителей более убедительным, чем его соперница Марин Ле Пен, об этом свидетельствует соцопрос компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR.Согласно опросу, Макрона "победителем" назвали 59% опрошенных, а Ле Пен - 39%.При этом 36% респондентов считают, что действующий глава государства в большей степени способен объединить французов, 31% полагает, что с этой задачей Ле Пен справится лучше. Треть опрошенных не уверены в способностях обоих кандидатов.Макрона считают наиболее динамичным (49%) и искренним (36%) кандидатом, а его проект – более качественным (44%). Однако половина респондентов также называют его наиболее высокомерным.У 50% опрошенных Ле Пен вызывает больше всего беспокойства, однако среди зрителей также распространено мнение, что она ближе к тревогам французов (37%) и что она может провести больше преобразований (51%).Опрос провели в интернете, в нем приняли участие 650 человек в возрасте 18 лет и старше.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
Во Франции назвали победителя теледебатов между кандидатами в президенты
Elabe: 59 процентов французов посчитали Макрона более убедительным на теледебатах с Ле Пен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Действующий глава государства и кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон после телевизионных дебатов представляется большинству зрителей более убедительным, чем его соперница Марин Ле Пен, об этом свидетельствует соцопрос
компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR.
Согласно опросу, Макрона "победителем" назвали 59% опрошенных, а Ле Пен - 39%.
При этом 36% респондентов считают, что действующий глава государства в большей степени способен объединить французов, 31% полагает, что с этой задачей Ле Пен справится лучше. Треть опрошенных не уверены в способностях обоих кандидатов.
Макрона считают наиболее динамичным (49%) и искренним (36%) кандидатом, а его проект – более качественным (44%). Однако половина респондентов также называют его наиболее высокомерным.
У 50% опрошенных Ле Пен вызывает больше всего беспокойства, однако среди зрителей также распространено мнение, что она ближе к тревогам французов (37%) и что она может провести больше преобразований (51%).
Опрос провели в интернете, в нем приняли участие 650 человек в возрасте 18 лет и старше.