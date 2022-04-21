08:41 21.04.2022 (обновлено: 08:52 21.04.2022)
В ЛНР за девять недель погибли 16 мирных жителей
В ЛНР за девять недель погибли 16 мирных жителей, 26 ранены
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР
Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 апр – РИА Новости. За девять недель в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 16 человек, 26 получили ранения, в том числе четверо детей, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за 9 недель (с 17 февраля по 21 апреля) стали 42 мирных жителя, из них 16 погибших и 26 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
За этот период украинские войска 869 раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения, выпущено свыше 9022 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (пять ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1 452 снаряда).
Разрушено и повреждено 534 домостроения в 24 населенных пунктах, повреждено 64 объекта гражданской инфраструктуры, уточнило представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.