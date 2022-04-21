https://ria.ru/20220421/linzy-1784663863.html

В России выросли цены на импортные контактные линзы

В России выросли цены на импортные контактные линзы - РИА Новости, 21.04.2022

В России выросли цены на импортные контактные линзы

Цены на контактные линзы в России выросли в импортном сегменте, РФ будет наращивать объемы выпуска собственной продукции, сообщил замглавы Минпромторга Виктор... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:40

2022-04-21T11:40

2022-04-21T11:40

виктор евтухов

экономика

россия

общероссийский народный фронт

цены

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Цены на контактные линзы в России выросли в импортном сегменте, РФ будет наращивать объемы выпуска собственной продукции, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."Этот товар пользуется большим спросом, есть интерес у инвесторов вкладывать средства и увеличивать объем производства. Поэтому - да, на импортные линзы цена выросла, но мы рассчитываем, что наши отечественные производители будут увеличивать обороты", - сказал он в эфире "Народного вопроса" от ОНФ.Евтухов уточнил, что в России контактные линзы производят четыре компании. "У нас год к году, если смотреть 2021 к 2020 - производство линз в РФ рост был 60%", - подчеркнул он.Согласно ранее опубликованному исследованию сервиса Price.ru спрос на контактные линзы в стране за месяц (28 февраля - 27 марта) вырос на 236%.

https://ria.ru/20220420/inflyatsiya-1784575573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор евтухов, экономика, россия, общероссийский народный фронт, цены, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)