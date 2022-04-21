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В России выросли цены на импортные контактные линзы
В России выросли цены на импортные контактные линзы - РИА Новости, 21.04.2022
В России выросли цены на импортные контактные линзы
Цены на контактные линзы в России выросли в импортном сегменте, РФ будет наращивать объемы выпуска собственной продукции, сообщил замглавы Минпромторга Виктор... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:40
2022-04-21T11:40
2022-04-21T11:40
виктор евтухов
экономика
россия
общероссийский народный фронт
цены
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Цены на контактные линзы в России выросли в импортном сегменте, РФ будет наращивать объемы выпуска собственной продукции, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."Этот товар пользуется большим спросом, есть интерес у инвесторов вкладывать средства и увеличивать объем производства. Поэтому - да, на импортные линзы цена выросла, но мы рассчитываем, что наши отечественные производители будут увеличивать обороты", - сказал он в эфире "Народного вопроса" от ОНФ.Евтухов уточнил, что в России контактные линзы производят четыре компании. "У нас год к году, если смотреть 2021 к 2020 - производство линз в РФ рост был 60%", - подчеркнул он.Согласно ранее опубликованному исследованию сервиса Price.ru спрос на контактные линзы в стране за месяц (28 февраля - 27 марта) вырос на 236%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор евтухов, экономика, россия, общероссийский народный фронт, цены, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
В России выросли цены на импортные контактные линзы
Замглавы Минпромторга Евтухов: в России выросли цены на импортные контактные линзы