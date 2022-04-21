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Сейм Латвии назвал действия России на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/latviya-1784717993.html
Сейм Латвии назвал действия России на Украине "геноцидом"
Сейм Латвии назвал действия России на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 21.04.2022
Сейм Латвии назвал действия России на Украине "геноцидом"
Парламент Латвии на заседании в четверг единогласно принял заявление, в котором назвал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал страны Евросоюза в связи с... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:45
2022-04-21T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
латвия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг единогласно принял заявление, в котором назвал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал страны Евросоюза в связи с этим отказаться от энергоносителей из России, сообщает пресс-служба латвийского сейма. При этом подобные заявления в Кремле уже называли попыткой извратить ситуацию."Сейм в четверг 21 апреля единогласно принял заявление, в котором признает, что Россия совершает геноцид против украинского народа", - говорится в сообщении.Парламент призвал евроатлантическое сообщество ввести комплексные санкции против России и Белоруссии, а также оказать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине. "Парламентарии также призывают страны-члены Евросоюза незамедлительно прекратить импорт нефти и газа из России", - говорится в сообщении. Ранее на этом же заседании парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать лица гражданства за поддержку российской спецоперации.Парламент Украины ранее принял постановление, в котором признал "геноцидом" проводимую в стране военную операцию России по демилитаризации и денацификации, такую формулировку украинские парламентарии приняли только после того, как о "геноциде" заговорил президент США Джо Байден. При этом президент США отмечал, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена о якобы "геноциде", заявил, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. В документе отмечается, что украинские власти прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, "установили их экономическую блокаду", а территории республик в течение восьми лет были целями беспрерывных обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, латвия, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:45 21.04.2022 (обновлено: 14:50 21.04.2022)
 
Сейм Латвии назвал действия России на Украине "геноцидом"

Сейм Латвии единогласно проголосовал за признание действий России на Украине "геноцидом"

CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāleСейм Латвии
Сейм Латвии - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja / Saeimas sēžu zāle
Сейм Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг единогласно принял заявление, в котором назвал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал страны Евросоюза в связи с этим отказаться от энергоносителей из России, сообщает пресс-служба латвийского сейма. При этом подобные заявления в Кремле уже называли попыткой извратить ситуацию.
"Сейм в четверг 21 апреля единогласно принял заявление, в котором признает, что Россия совершает геноцид против украинского народа", - говорится в сообщении.
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Парламент призвал евроатлантическое сообщество ввести комплексные санкции против России и Белоруссии, а также оказать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине. "Парламентарии также призывают страны-члены Евросоюза незамедлительно прекратить импорт нефти и газа из России", - говорится в сообщении. Ранее на этом же заседании парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать лица гражданства за поддержку российской спецоперации.
Парламент Украины ранее принял постановление, в котором признал "геноцидом" проводимую в стране военную операцию России по демилитаризации и денацификации, такую формулировку украинские парламентарии приняли только после того, как о "геноциде" заговорил президент США Джо Байден. При этом президент США отмечал, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена о якобы "геноциде", заявил, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.
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14 апреля, 01:36
Нуланд: США, скорее всего, признают действия России на Украине "геноцидом"
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. В документе отмечается, что украинские власти прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, "установили их экономическую блокаду", а территории республик в течение восьми лет были целями беспрерывных обстрелов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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