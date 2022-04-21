https://ria.ru/20220421/latviya-1784717993.html

Сейм Латвии назвал действия России на Украине "геноцидом"

Сейм Латвии назвал действия России на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 21.04.2022

Сейм Латвии назвал действия России на Украине "геноцидом"

Парламент Латвии на заседании в четверг единогласно принял заявление, в котором назвал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал страны Евросоюза в связи с... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:45

2022-04-21T14:45

2022-04-21T14:50

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг единогласно принял заявление, в котором назвал действия РФ на Украине "геноцидом" и призвал страны Евросоюза в связи с этим отказаться от энергоносителей из России, сообщает пресс-служба латвийского сейма. При этом подобные заявления в Кремле уже называли попыткой извратить ситуацию."Сейм в четверг 21 апреля единогласно принял заявление, в котором признает, что Россия совершает геноцид против украинского народа", - говорится в сообщении.Парламент призвал евроатлантическое сообщество ввести комплексные санкции против России и Белоруссии, а также оказать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине. "Парламентарии также призывают страны-члены Евросоюза незамедлительно прекратить импорт нефти и газа из России", - говорится в сообщении. Ранее на этом же заседании парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, позволяющие лишать лица гражданства за поддержку российской спецоперации.Парламент Украины ранее принял постановление, в котором признал "геноцидом" проводимую в стране военную операцию России по демилитаризации и денацификации, такую формулировку украинские парламентарии приняли только после того, как о "геноциде" заговорил президент США Джо Байден. При этом президент США отмечал, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена о якобы "геноциде", заявил, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления о признании геноцида русских на Украине. В документе отмечается, что украинские власти прекратили выплату пенсий и соцпособий в ДНР и ЛНР, "установили их экономическую блокаду", а территории республик в течение восьми лет были целями беспрерывных обстрелов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/estoniya-1784702498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, украина, россия, ситуация в днр и лнр