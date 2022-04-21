https://ria.ru/20220421/kuzbass-1784700026.html

В школах Кузбасса начнут поднимать флаг и исполнять гимн России

В школах Кузбасса начнут поднимать флаг и исполнять гимн России - РИА Новости, 21.04.2022

В школах Кузбасса начнут поднимать флаг и исполнять гимн России

Поднятием государственного флага и исполнением гимна России с 25 апреля текущего года будут начинаться занятия в школах Кузбасса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:41

2022-04-21T13:41

2022-04-21T13:41

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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Поднятием государственного флага и исполнением гимна России с 25 апреля текущего года будут начинаться занятия в школах Кузбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования региона со ссылкой на заместителя губернатора по внутренней политике Ольгу Турбабу.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.Отмечается, что данную инициативу министра просвещения ранее уже поддержали кадеты Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, которые начали свой день с церемонии подъема государственного флага под гимны России и Кузбасса.

https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, россия, кемеровская область