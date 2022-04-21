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В школах Кузбасса начнут поднимать флаг и исполнять гимн России - РИА Новости, 21.04.2022
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В школах Кузбасса начнут поднимать флаг и исполнять гимн России
В школах Кузбасса начнут поднимать флаг и исполнять гимн России - РИА Новости, 21.04.2022
В школах Кузбасса начнут поднимать флаг и исполнять гимн России
Поднятием государственного флага и исполнением гимна России с 25 апреля текущего года будут начинаться занятия в школах Кузбасса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:41
2022-04-21T13:41
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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Поднятием государственного флага и исполнением гимна России с 25 апреля текущего года будут начинаться занятия в школах Кузбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования региона со ссылкой на заместителя губернатора по внутренней политике Ольгу Турбабу.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.Отмечается, что данную инициативу министра просвещения ранее уже поддержали кадеты Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, которые начали свой день с церемонии подъема государственного флага под гимны России и Кузбасса.
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общество, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, россия, кемеровская область
13:41 21.04.2022
 
В школах Кузбасса начнут поднимать флаг и исполнять гимн России

В школах Кузбасса с 25 апреля начнут поднимать флаг и исполнять гимн России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВход в кабинет начальных классов школы
Вход в кабинет начальных классов школы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Поднятием государственного флага и исполнением гимна России с 25 апреля текущего года будут начинаться занятия в школах Кузбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования региона со ссылкой на заместителя губернатора по внутренней политике Ольгу Турбабу.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.
"С 25 апреля во всех школах Кузбасса, которые будут готовы, занятия начнутся с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации", – сообщили в региональном минобре.
Отмечается, что данную инициативу министра просвещения ранее уже поддержали кадеты Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС, которые начали свой день с церемонии подъема государственного флага под гимны России и Кузбасса.
Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 14:55
Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах
 
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