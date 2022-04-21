https://ria.ru/20220421/kulichi-1784627096.html

Спрос на куличи продемонстрировал рекордный рост, сообщил ретейлер

Спрос на куличи продемонстрировал рекордный рост, сообщил ретейлер - РИА Новости, 21.04.2022

Спрос на куличи продемонстрировал рекордный рост, сообщил ретейлер

Россияне в этом году начали готовиться к Пасхе за неделю, в том числе спрос на куличи вырос в 3,2 раза по сравнению с предпраздничным периодом 2021 года,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:37

2022-04-21T08:37

2022-04-21T08:37

wildberries

пасха

общество

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россияне в этом году начали готовиться к Пасхе за неделю, в том числе спрос на куличи вырос в 3,2 раза по сравнению с предпраздничным периодом 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-ритейлера "Самокат"."Их (товары к Пасхе - ред.) начали активно покупать уже за неделю до праздника. В период с 18-19 апреля 2022 года по сравнению с 26 по 27 апреля 2021 года (в прошлом году Пасха отмечалась позже, 2 мая) спрос на куличи продемонстрировал рекордный рост - 3,2 раза", - говорится в сообщении.Отмечается, что также выросли продажи творога, необходимого для приготовления популярного пасхального блюда - пасхи, в 2,2 раза, а куриных яиц и муки для кулича - в 1,5 раза. "Спрос на сливочное масло вырос на 87%, а на сгущенное молоко - на 9%. Кроме того, россияне активно покупали кондитерскую посыпку, сахарную глазурь и наборы для декора и окрашивания яиц", - добавили в компании.В пресс-службе Wildberries агентству сообщили, что спрос на самостоятельное приготовление куличей действительно вырос. Так, число заказов смесей для выпечки куличей и пасхи в апреле взлетело в 16 раз, форм для выпекания - в 11, а праздничного декора для выпечки - в 10. "Спрос на посуду и различный кухонный инвентарь с пасхальной тематикой в апреле вырос в 7 раз", - уточнил маркетплейс.При этом в "Магните" зафиксировали увеличение спроса на яйца в начале текущей недели на 5% в сравнении с предпасхальной неделей прошлого года.Ранее, в среду, сервис быстрой доставки Ozon Fresh сообщил, что значительно увеличился спрос на куличи. Согласно данным компании, за последнюю неделю их купили втрое больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

wildberries, пасха, общество, россия