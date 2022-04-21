https://ria.ru/20220421/kulich-1784625050.html

Роскачество посоветовало обращать внимание на маркировку куличей

Роскачество посоветовало обращать внимание на маркировку куличей - РИА Новости, 21.04.2022

Роскачество посоветовало обращать внимание на маркировку куличей

Предложение куличей растет в период традиционного "высокого" спроса перед Пасхой в России, но разработка единого ГОСТа на них пока только планируется, поэтому... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:03

2022-04-21T08:03

2022-04-21T08:03

роскачество

таможенный союз

россия

общество

пасха

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Предложение куличей растет в период традиционного "высокого" спроса перед Пасхой в России, но разработка единого ГОСТа на них пока только планируется, поэтому следует обращать внимание на наличие в маркировке единого знака обращения на рынке ("ЕАС") как гарантии безопасности продукции, говорится в сообщении Роскачества."Помимо обязательной информации на этикетке кулича о дате изготовления, сроке годности, составе, пищевой ценности, условий хранения, информации о производителе, продукция должна содержать единый знак обращения на рынке ("ЕАС"). Без нанесенного на маркировку знака "ЕАС" кулич приобретать не рекомендовано, так как в этом случае производителем не гарантируется безопасность продукции", - говорится в сообщении.Единый знак обращения свидетельствует о том, что маркированная продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки соответствия и соответствует их требованиям. Но единого ГОСТа на куличи пока не существует: по данным Роскачества, его разработка только планируется, поэтому у каждого производителя - своя уникальная рецептура.По мнению Роскачества, далеко не все производители способны гарантировать качество продукции, поэтому лучше выбирать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом. Между тем, относительно большие сроки годности вполне допустимы: они достигаются за счет использования в упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, благодаря применению влагоудерживающих агентов (глицерин, сорбитол и др.) и пищевых добавок на основе солей уксусной кислоты."Пищевые добавки, всевозможные "Е", которые так пугают покупателей, допустимы и безопасны в количестве, разрешенном требованиями техрегламентов. При этом информация о присутствующих в составе добавках должна быть указана в маркировке", - пояснила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.Отдельный совет эксперты дают по сохранности пасхального продукта. "Резать кулич нужно только поперек, не трогая верхушку кулича — верхнюю корочку. Отрезав нужное количество, кулич вновь накрывают "макушкой". Верхушка кулича должна продолжать "защищать" мякиш. Таким образом, кулич дольше не зачерствеет и не сохнет", - считают в Роскачестве.

https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

роскачество, таможенный союз, россия, общество, пасха