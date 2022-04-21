https://ria.ru/20220421/kuba-1784819873.html

Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы

Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы - РИА Новости, 21.04.2022

Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы

Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы, церемония прошла в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:47

2022-04-21T23:47

2022-04-21T23:47

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ГАВАНА, 21 апр - РИА Новости. Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы, церемония прошла в расположении министерства."Этот гуманитарный груз был отправлен на остров по решению правительства Российской Федерации ... таким образом мы продолжаем помогать кубинскому народу, который помимо пандемии COVID-19 вынужден противостоять нелегитимной и бесчеловечной блокаде США", — сказал российский посол Андрей Гуськов.Судно с пшеницей прибыло на Кубу в первых числах февраля и почти месяц провело в водах вблизи острова, ожидая застрявшей из-за санкций против банков РФ оплаты фрахта.В январе 2022 года в Гавану прибыли пять самолетов из Москвы с 83 тоннами лекарств и предметов медицинского назначения для поддержки кубинского здравоохранения, а несколькими месяцами ранее еще пять самолетов доставили 170 тонн медикаментов и оборудования, напомнил Гуськов."Было много случаев, когда мы протягивали руку солидарности Острову Свободы — как в двустороннем порядке, так и за счет наших пожертвований через международные организации, и мы готовы продолжать делать это по мере возможностей даже в том сложном глобальном сценарии, который мы переживаем", - добавил российский посол.

https://ria.ru/20220223/kuba-1774495359.html

https://ria.ru/20220402/torgovlya-1781415598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, россия, гавана