https://ria.ru/20220421/kuba-1784819873.html
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы - РИА Новости, 21.04.2022
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы, церемония прошла в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T23:47
2022-04-21T23:47
2022-04-21T23:47
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ГАВАНА, 21 апр - РИА Новости. Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы, церемония прошла в расположении министерства."Этот гуманитарный груз был отправлен на остров по решению правительства Российской Федерации ... таким образом мы продолжаем помогать кубинскому народу, который помимо пандемии COVID-19 вынужден противостоять нелегитимной и бесчеловечной блокаде США", — сказал российский посол Андрей Гуськов.Судно с пшеницей прибыло на Кубу в первых числах февраля и почти месяц провело в водах вблизи острова, ожидая застрявшей из-за санкций против банков РФ оплаты фрахта.В январе 2022 года в Гавану прибыли пять самолетов из Москвы с 83 тоннами лекарств и предметов медицинского назначения для поддержки кубинского здравоохранения, а несколькими месяцами ранее еще пять самолетов доставили 170 тонн медикаментов и оборудования, напомнил Гуськов."Было много случаев, когда мы протягивали руку солидарности Острову Свободы — как в двустороннем порядке, так и за счет наших пожертвований через международные организации, и мы готовы продолжать делать это по мере возможностей даже в том сложном глобальном сценарии, который мы переживаем", - добавил российский посол.
https://ria.ru/20220223/kuba-1774495359.html
https://ria.ru/20220402/torgovlya-1781415598.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, россия, гавана
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи
ГАВАНА, 21 апр - РИА Новости. Российское посольство на Кубе передало министерству пищевой промышленности острова груз гуманитарной помощи из 19 526 тонн пшеницы, церемония прошла в расположении министерства.
"Этот гуманитарный груз был отправлен на остров по решению правительства Российской Федерации ... таким образом мы продолжаем помогать кубинскому народу, который помимо пандемии COVID-19 вынужден противостоять нелегитимной и бесчеловечной блокаде США", — сказал российский посол Андрей Гуськов.
Судно с пшеницей прибыло на Кубу
в первых числах февраля и почти месяц провело в водах вблизи острова, ожидая застрявшей из-за санкций против банков РФ
оплаты фрахта.
"Произошедшее ясно показывает, что односторонние принудительные меры, принятые против России, так же, как и примененные против Кубы, наносят ущерб жизни простых людей, именно этого и добиваются авторы этих мер, но как мы видим в данном случае, односторонняя санкционная позиция бесперспективна перед лицом твердой воли наших стран к развитию отношений стратегического партнерства, основанных на прочном фундаменте дружбы и солидарности", - сказал глава российской дипмиссии.
В январе 2022 года в Гавану
прибыли пять самолетов из Москвы
с 83 тоннами лекарств и предметов медицинского назначения для поддержки кубинского здравоохранения, а несколькими месяцами ранее еще пять самолетов доставили 170 тонн медикаментов и оборудования, напомнил Гуськов.
"Было много случаев, когда мы протягивали руку солидарности Острову Свободы — как в двустороннем порядке, так и за счет наших пожертвований через международные организации, и мы готовы продолжать делать это по мере возможностей даже в том сложном глобальном сценарии, который мы переживаем", - добавил российский посол.