https://ria.ru/20220421/krym-1784646383.html
Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Крыму - РИА Новости, 21.04.2022
Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
ФСБ опубликовала видео спецоперации против сторонника запрещенного в России "Исламского государства"*, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:35
2022-04-21T10:35
2022-04-21T10:39
происшествия
симферополь
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
республика крым
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации против сторонника запрещенного в России "Исламского государства"*, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в Крыму.На кадрах видно, как силовики рано утром задерживают мужчину в Симферополе. Дома у него нашли запрещенную литературу, а также экстремистскую символику и листовки. Среди прочего обнаружили инструкцию по закладке бомб.Задержанный сотрудничал с крымско-татарским исламским добровольческим батальоном "Крым". По данным ведомства, он планировал подрыв железнодорожных путей. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/terakt-1784070281.html
симферополь
россия
республика крым
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Крыму. Кадры ФСБ
В Крыму задержали сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на железной дороге, сообщила ФСБ.
2022-04-21T10:35
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым
10:35 21.04.2022 (обновлено: 10:39 21.04.2022)
Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Опубликовано видео задержания сторонника ИГ*, подозреваемого в подготовке теракта в Крыму