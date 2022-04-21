https://ria.ru/20220421/krym-1784646383.html

Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Крыму - РИА Новости, 21.04.2022

Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

ФСБ опубликовала видео спецоперации против сторонника запрещенного в России "Исламского государства"*, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:35

2022-04-21T10:35

2022-04-21T10:39

происшествия

симферополь

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

республика крым

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео спецоперации против сторонника запрещенного в России "Исламского государства"*, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге в Крыму.На кадрах видно, как силовики рано утром задерживают мужчину в Симферополе. Дома у него нашли запрещенную литературу, а также экстремистскую символику и листовки. Среди прочего обнаружили инструкцию по закладке бомб.Задержанный сотрудничал с крымско-татарским исламским добровольческим батальоном "Крым". По данным ведомства, он планировал подрыв железнодорожных путей. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/terakt-1784070281.html

симферополь

россия

республика крым

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Крыму. Кадры ФСБ В Крыму задержали сторонника террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт на железной дороге, сообщила ФСБ. 2022-04-21T10:35 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, симферополь, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, республика крым