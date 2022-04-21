Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ
Отельеры Крыма из-за ограничения полетов на Юге России хотят возить туристов в вагонах CВ
© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Крымские отели класса люкс предлагают во время ограничения авиаперелетов привозить туристов на полуостров в вагонах CВ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов ранее поручил разработать новую транспортную логистику для отдыхающих в регион на период отсутствия авиасообщения. Он подчеркнул, что с учетом проведения спецоперации точные сроки, когда аэропорты могут возобновить работу, неизвестны.
"У нас есть предложения от отелей уровня четыре-пять звезд по организации проезда туристов в вагонах СВ. Все это позволит выстроить удобную логистику, чтобы не возникало проблем как для туристов, так и для представителей туриндустрии", – написал Аксенов в своем Телеграм-канале.
Он также добавил, что достигнута договоренность о предоставлении дополнительных 64 вагонов для перевозки в Крым туристов в предстоящий курортный сезон.
В России с 24 февраля действует режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, в понедельник он был продлен до 25 апреля, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.