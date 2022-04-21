https://ria.ru/20220421/krym-1784631143.html

Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ

Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ - РИА Новости, 21.04.2022

Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ

Крымские отели класса люкс предлагают во время ограничения авиаперелетов привозить туристов на полуостров в вагонах CВ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:40

2022-04-21T11:40

2022-04-21T11:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Крымские отели класса люкс предлагают во время ограничения авиаперелетов привозить туристов на полуостров в вагонах CВ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов ранее поручил разработать новую транспортную логистику для отдыхающих в регион на период отсутствия авиасообщения. Он подчеркнул, что с учетом проведения спецоперации точные сроки, когда аэропорты могут возобновить работу, неизвестны.Он также добавил, что достигнута договоренность о предоставлении дополнительных 64 вагонов для перевозки в Крым туристов в предстоящий курортный сезон.В России с 24 февраля действует режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, в понедельник он был продлен до 25 апреля, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

https://ria.ru/20220420/sochi-1784443526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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