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Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ - РИА Новости, 21.04.2022
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Туризм
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Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ
Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ - РИА Новости, 21.04.2022
Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ
Крымские отели класса люкс предлагают во время ограничения авиаперелетов привозить туристов на полуостров в вагонах CВ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:40
2022-04-21T11:40
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туризм
новости - туризм
туристы
республика крым
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куда поехать
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Крымские отели класса люкс предлагают во время ограничения авиаперелетов привозить туристов на полуостров в вагонах CВ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов ранее поручил разработать новую транспортную логистику для отдыхающих в регион на период отсутствия авиасообщения. Он подчеркнул, что с учетом проведения спецоперации точные сроки, когда аэропорты могут возобновить работу, неизвестны.Он также добавил, что достигнута договоренность о предоставлении дополнительных 64 вагонов для перевозки в Крым туристов в предстоящий курортный сезон.В России с 24 февраля действует режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, в понедельник он был продлен до 25 апреля, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, поезда, куда поехать, отдых на море
11:40 21.04.2022
 
Отельеры Крыма предложили возить туристов на полуостров в вагонах СВ

Отельеры Крыма из-за ограничения полетов на Юге России хотят возить туристов в вагонах CВ

© РИА Новости / Илья ПиталевПоезд "Таврия", следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала
Поезд Таврия, следующий по маршруту Москва - Симферополь, перед отправлением с Казанского вокзала - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Крымские отели класса люкс предлагают во время ограничения авиаперелетов привозить туристов на полуостров в вагонах CВ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов ранее поручил разработать новую транспортную логистику для отдыхающих в регион на период отсутствия авиасообщения. Он подчеркнул, что с учетом проведения спецоперации точные сроки, когда аэропорты могут возобновить работу, неизвестны.
"У нас есть предложения от отелей уровня четыре-пять звезд по организации проезда туристов в вагонах СВ. Все это позволит выстроить удобную логистику, чтобы не возникало проблем как для туристов, так и для представителей туриндустрии", – написал Аксенов в своем Телеграм-канале.
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Он также добавил, что достигнута договоренность о предоставлении дополнительных 64 вагонов для перевозки в Крым туристов в предстоящий курортный сезон.
В России с 24 февраля действует режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, в понедельник он был продлен до 25 апреля, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.
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