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Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 25 апреля - РИА Новости, 18.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220418/polety-1784025289.html
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 25 апреля
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 25 апреля - РИА Новости, 18.04.2022
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 25 апреля
Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 апреля, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:05
2022-04-18T09:46
туризм
анапа
белгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
новости - туризм
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 апреля, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, сообщает Росавиация."До 25 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - говорится в сообщении.Уточняется, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно. "Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", - заключили в ведомстве.Росавиация ввела ограничения 24 февраля.
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анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, новости - туризм, туризм, россия
09:05 18.04.2022 (обновлено: 09:46 18.04.2022)
 
Режим ограничения полетов на Юге России продлили до 25 апреля

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты Юга и Центра России до 25 апреля

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 апреля, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, сообщает Росавиация.
"До 25 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно. "Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", - заключили в ведомстве.
Росавиация ввела ограничения 24 февраля.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 20:52Туризм
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