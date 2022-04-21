https://ria.ru/20220421/krizis-1784701380.html
ЦБ будет бороться с попытками нажиться на людях во время кризиса
ЦБ будет бороться с попытками нажиться на людях во время кризиса - РИА Новости, 21.04.2022
ЦБ будет бороться с попытками нажиться на людях во время кризиса
Многие участники финансового рынка могут попытаться "ловить рыбку в мутной воде", недобросовестно "зарабатывать" на гражданах РФ во время сложного периода,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:45
2022-04-21T13:45
2022-04-21T13:45
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Многие участники финансового рынка могут попытаться "ловить рыбку в мутной воде", недобросовестно "зарабатывать" на гражданах РФ во время сложного периода, борьба с нелегальным бизнесом, пирамидами, социальной инженерией - задачи, которые нужно решать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Многие участники рынка могут пытаться начать ловить, что называется, рыбку в мутной воде. И борьба с нелегальным бизнесом с финансовыми пирамидами, социальной инженерией - задачи, которые нужно решать", - сказала Набиуллина.Сейчас появляются недобросовестные практики продаж, необоснованные комиссии, а также навязывание разного рода продуктов финансовыми организациями. "Внимание к этому вопросу, на мой взгляд, не должно ослабевать. Особенно в такие сложные моменты, как сейчас, когда люди стараются сберечь, сохранить свои сбережения", - обратила внимание Набиуллина.Банк России несколько лет развивает поведенческий надзор. Глава регулятора объяснил, что этот надзор заключается не только в том, чтобы осуществлять контроль за банками, финансовыми институтами с точки зрения их финансовой устойчивости. Но и с точки зрения "того, как финансовые институты работают с клиентами, с людьми и с банками", добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/defolt-1784692665.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина
ЦБ будет бороться с попытками нажиться на людях во время кризиса
Набиуллина: ЦБ будет бороться с теми, кто попытается нажиться на людях во время кризиса
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Многие участники финансового рынка могут попытаться "ловить рыбку в мутной воде", недобросовестно "зарабатывать" на гражданах РФ во время сложного периода, борьба с нелегальным бизнесом, пирамидами, социальной инженерией - задачи, которые нужно решать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Многие участники рынка могут пытаться начать ловить, что называется, рыбку в мутной воде. И борьба с нелегальным бизнесом с финансовыми пирамидами, социальной инженерией - задачи, которые нужно решать", - сказала Набиуллина
.
Сейчас появляются недобросовестные практики продаж, необоснованные комиссии, а также навязывание разного рода продуктов финансовыми организациями. "Внимание к этому вопросу, на мой взгляд, не должно ослабевать. Особенно в такие сложные моменты, как сейчас, когда люди стараются сберечь, сохранить свои сбережения", - обратила внимание Набиуллина.
Банк России несколько лет развивает поведенческий надзор. Глава регулятора объяснил, что этот надзор заключается не только в том, чтобы осуществлять контроль за банками, финансовыми институтами с точки зрения их финансовой устойчивости. Но и с точки зрения "того, как финансовые институты работают с клиентами, с людьми и с банками", добавила она.