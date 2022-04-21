https://ria.ru/20220421/krizis-1784701380.html

ЦБ будет бороться с попытками нажиться на людях во время кризиса

ЦБ будет бороться с попытками нажиться на людях во время кризиса - РИА Новости, 21.04.2022

ЦБ будет бороться с попытками нажиться на людях во время кризиса

Многие участники финансового рынка могут попытаться "ловить рыбку в мутной воде", недобросовестно "зарабатывать" на гражданах РФ во время сложного периода,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:45

2022-04-21T13:45

2022-04-21T13:45

экономика

россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Многие участники финансового рынка могут попытаться "ловить рыбку в мутной воде", недобросовестно "зарабатывать" на гражданах РФ во время сложного периода, борьба с нелегальным бизнесом, пирамидами, социальной инженерией - задачи, которые нужно решать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Многие участники рынка могут пытаться начать ловить, что называется, рыбку в мутной воде. И борьба с нелегальным бизнесом с финансовыми пирамидами, социальной инженерией - задачи, которые нужно решать", - сказала Набиуллина.Сейчас появляются недобросовестные практики продаж, необоснованные комиссии, а также навязывание разного рода продуктов финансовыми организациями. "Внимание к этому вопросу, на мой взгляд, не должно ослабевать. Особенно в такие сложные моменты, как сейчас, когда люди стараются сберечь, сохранить свои сбережения", - обратила внимание Набиуллина.Банк России несколько лет развивает поведенческий надзор. Глава регулятора объяснил, что этот надзор заключается не только в том, чтобы осуществлять контроль за банками, финансовыми институтами с точки зрения их финансовой устойчивости. Но и с точки зрения "того, как финансовые институты работают с клиентами, с людьми и с банками", добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/defolt-1784692665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина