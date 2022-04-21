https://ria.ru/20220421/kriptovalyuta-1784644484.html
Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей
Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей - РИА Новости, 21.04.2022
Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:26
2022-04-21T10:26
2022-04-21T10:26
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_0:39:3169:1822_1920x0_80_0_0_696f0313c9fd78dac9e4ed85d523ded9.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено только выводить средства, говорится в сообщении на сайте Binance."Криптобиржа вводит ограничения всех вводов на счета граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более 10 тысяч евро. Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции", - говорится в сообщении.Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будет доступна только функция вывода средств. На этих аккаунтах будут ограничены возможности ввода средств и торговли. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kriptovalyuta-1782955522.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772702856_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_4c5ace8ee610bed3d94637104a53e755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей
Криптобиржа Binance ввела ограничения для россиян с активами более десяти тысяч евро
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено только выводить средства, говорится в сообщении на сайте Binance.
"Криптобиржа вводит ограничения всех вводов на счета граждан России
или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более 10 тысяч евро. Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции", - говорится в сообщении.
Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будет доступна только функция вывода средств. На этих аккаунтах будут ограничены возможности ввода средств и торговли. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.
Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.