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Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей - РИА Новости, 21.04.2022
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Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей
Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей - РИА Новости, 21.04.2022
Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:26
2022-04-21T10:26
экономика
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено только выводить средства, говорится в сообщении на сайте Binance."Криптобиржа вводит ограничения всех вводов на счета граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более 10 тысяч евро. Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции", - говорится в сообщении.Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будет доступна только функция вывода средств. На этих аккаунтах будут ограничены возможности ввода средств и торговли. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.
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экономика, россия
10:26 21.04.2022
 
Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей

Криптобиржа Binance ввела ограничения для россиян с активами более десяти тысяч евро

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВидеокарта
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено только выводить средства, говорится в сообщении на сайте Binance.
"Криптобиржа вводит ограничения всех вводов на счета граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более 10 тысяч евро. Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции", - говорится в сообщении.
Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будет доступна только функция вывода средств. На этих аккаунтах будут ограничены возможности ввода средств и торговли. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.
Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.
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