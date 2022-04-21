https://ria.ru/20220421/kriptovalyuta-1784644484.html

Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей

Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей - РИА Новости, 21.04.2022

Криптобиржа Binance ввела ограничения для российских пользователей

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:26

2022-04-21T10:26

2022-04-21T10:26

экономика

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено только выводить средства, говорится в сообщении на сайте Binance."Криптобиржа вводит ограничения всех вводов на счета граждан России или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, зарегистрированных в России, на сумму более 10 тысяч евро. Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции", - говорится в сообщении.Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будет доступна только функция вывода средств. На этих аккаунтах будут ограничены возможности ввода средств и торговли. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kriptovalyuta-1782955522.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия