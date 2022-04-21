https://ria.ru/20220421/kreml-1784503648.html

В Музеях Московского Кремля откроется проект, посвященный светским салонам

В Музеях Московского Кремля откроется проект, посвященный светским салонам - РИА Новости, 21.04.2022

В Музеях Московского Кремля откроется проект, посвященный светским салонам

В Музеях Московского Кремля открывается "Кремлевская гостиная", сообщает пресс-служба. Проект позволяет посетителям познакомиться с историей светских салонов. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T07:06

2022-04-21T07:06

2022-04-21T07:06

культура

новости культуры

московский кремль (музей-заповедник)

музеи

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Музеях Московского Кремля открывается "Кремлевская гостиная", сообщает пресс-служба. Проект позволяет посетителям познакомиться с историей светских салонов. Тематические вечера устраиваются на Манежной улице в здании 1820-х годов, построенном на месте усадьбы XVIII века. Первый хозяин дома — потомственный дворянин и известный царедворец А. М. Гедеонов. "В 1833 году он возглавил дирекцию императорских театров и в течение 25 лет руководил театрами Санкт-Петербурга, а позднее обеих столиц", — поясняет пресс-служба.Первый прием в "Кремлевской гостиной" посвящен истории светских салонов во Франции и России и их хозяйкам. Гости узнают о Малых Эрмитажах императрицы Екатерины II, парижских гостиных мадам Рекамье и мадам Жоффрен и многое другое. Почетный гость вечера — историк, куратор выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления" Василий Новоселов. Он расскажет о кодексе рыцарской чести и о том, как в Средние века проводились дуэли.

https://ria.ru/20220415/serviz-1783713636.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, московский кремль (музей-заповедник), музеи