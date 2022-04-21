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В Музеях Московского Кремля откроется проект, посвященный светским салонам - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
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В Музеях Московского Кремля откроется проект, посвященный светским салонам
В Музеях Московского Кремля откроется проект, посвященный светским салонам - РИА Новости, 21.04.2022
В Музеях Московского Кремля откроется проект, посвященный светским салонам
В Музеях Московского Кремля открывается "Кремлевская гостиная", сообщает пресс-служба. Проект позволяет посетителям познакомиться с историей светских салонов. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:06
2022-04-21T07:06
культура
новости культуры
московский кремль (музей-заповедник)
музеи
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Музеях Московского Кремля открывается "Кремлевская гостиная", сообщает пресс-служба. Проект позволяет посетителям познакомиться с историей светских салонов. Тематические вечера устраиваются на Манежной улице в здании 1820-х годов, построенном на месте усадьбы XVIII века. Первый хозяин дома — потомственный дворянин и известный царедворец А. М. Гедеонов. "В 1833 году он возглавил дирекцию императорских театров и в течение 25 лет руководил театрами Санкт-Петербурга, а позднее обеих столиц", — поясняет пресс-служба.Первый прием в "Кремлевской гостиной" посвящен истории светских салонов во Франции и России и их хозяйкам. Гости узнают о Малых Эрмитажах императрицы Екатерины II, парижских гостиных мадам Рекамье и мадам Жоффрен и многое другое. Почетный гость вечера — историк, куратор выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления" Василий Новоселов. Он расскажет о кодексе рыцарской чести и о том, как в Средние века проводились дуэли.
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новости культуры, московский кремль (музей-заповедник), музеи
07:06 21.04.2022
 
В Музеях Московского Кремля откроется проект, посвященный светским салонам

В Музеях Московского Кремля откроется проект "Кремлевская гостиная" о светских салонах

© Фото : Музеи Московского КремляОружейная палата Московского Кремля
Оружейная палата Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Музеи Московского Кремля
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Музеях Московского Кремля открывается "Кремлевская гостиная", сообщает пресс-служба. Проект позволяет посетителям познакомиться с историей светских салонов.
"Гости будут собираться в вечернее время за чашкой чая и обсуждать последние новости музея, вопросы старинного этикета и дворянского досуга, а также встречаться с известными людьми: историками, искусствоведами, поэтами", — говорится в пресс-релизе.
Тематические вечера устраиваются на Манежной улице в здании 1820-х годов, построенном на месте усадьбы XVIII века. Первый хозяин дома — потомственный дворянин и известный царедворец А. М. Гедеонов. "В 1833 году он возглавил дирекцию императорских театров и в течение 25 лет руководил театрами Санкт-Петербурга, а позднее обеих столиц", — поясняет пресс-служба.
Первый прием в "Кремлевской гостиной" посвящен истории светских салонов во Франции и России и их хозяйкам. Гости узнают о Малых Эрмитажах императрицы Екатерины II, парижских гостиных мадам Рекамье и мадам Жоффрен и многое другое.
Почетный гость вечера — историк, куратор выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления" Василий Новоселов. Он расскажет о кодексе рыцарской чести и о том, как в Средние века проводились дуэли.
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