https://ria.ru/20220421/krazha-1784702907.html

В Верховном суде назвали самое распространенное преступление в России

В Верховном суде назвали самое распространенное преступление в России - РИА Новости, 21.04.2022

В Верховном суде назвали самое распространенное преступление в России

В минувшем году в суды общей юрисдикции России чаще всего поступали дела о кражах, на втором месте по популярности – нарушения закона по "наркотическим... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:50

2022-04-21T13:50

2022-04-21T13:50

происшествия

россия

верховный суд рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В минувшем году в суды общей юрисдикции России чаще всего поступали дела о кражах, на втором месте по популярности – нарушения закона по "наркотическим статьям", следует из статистики Судебного департамента при ВС РФ.В исследовании указано, что за отчетный период в суды поступило 210 570 материалов о краже – это почти 27% от общего числа поступивших по всем делам материалов.На втором месте по популярности дела о наркотиках (приобретение, хранение, сбыт и так далее) – 81 029 (10,3%).На третьем – дело о нарушении Правил дорожного движения – 78 596 (10,04%).При этом общее число поступивших в суды дел по всем преступлениям за год незначительно увеличилось - примерно на 0,5%, или на 4 244 материалов.

https://ria.ru/20220408/prestupniki-1782564165.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, верховный суд рф