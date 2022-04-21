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Немецкий экономист предупредил о крахе евро - РИА Новости, 21.04.2022
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Немецкий экономист предупредил о крахе евро
Немецкий экономист предупредил о крахе евро - РИА Новости, 21.04.2022
Немецкий экономист предупредил о крахе евро
Евро становится все более неустойчивой валютой. С таким заявлением в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten выступил бывший главный экономист Deutsche Bank... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T06:01
2022-04-21T07:09
в мире
германия
евро
евросоюз
россия
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Евро становится все более неустойчивой валютой. С таким заявлением в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten выступил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.Евросоюз, считает эксперт, ждет длительная инфляция, способная уничтожить евро. При этом Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, и во многом не способен, а, возможно, и не хочет повлиять на ситуацию.Инфляция может иметь не только экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия, что показал пример гиперинфляции в Германии в начале 20-ых годов прошлого века. Она способствовала приходу к власти национал-социалистов, напоминает эксперт.Если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам, резюмировал Майер.Ранее телеканал CNBC сообщил, что прекращение поставок российских энергоресурсов грозит еще не восстановившейся после пандемии COVID-19 европейской экономике тяжелыми последствиями.Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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в мире, германия, евро, евросоюз, россия, украина
06:01 21.04.2022 (обновлено: 07:09 21.04.2022)
 
Немецкий экономист предупредил о крахе евро

Немецкий экономист Майер предупредил ЕС о длительной инфляции и угрозе краха евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Евро становится все более неустойчивой валютой. С таким заявлением в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten выступил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.
Евросоюз, считает эксперт, ждет длительная инфляция, способная уничтожить евро. При этом Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, и во многом не способен, а, возможно, и не хочет повлиять на ситуацию.
Инфляция может иметь не только экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия, что показал пример гиперинфляции в Германии в начале 20-ых годов прошлого века. Она способствовала приходу к власти национал-социалистов, напоминает эксперт.
Если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам, резюмировал Майер.
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Ранее телеканал CNBC сообщил, что прекращение поставок российских энергоресурсов грозит еще не восстановившейся после пандемии COVID-19 европейской экономике тяжелыми последствиями.
Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
 
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