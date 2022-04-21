https://ria.ru/20220421/krakh-1784620437.html

Немецкий экономист предупредил о крахе евро

Немецкий экономист предупредил о крахе евро - РИА Новости, 21.04.2022

Немецкий экономист предупредил о крахе евро

Евро становится все более неустойчивой валютой. С таким заявлением в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten выступил бывший главный экономист Deutsche Bank... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T06:01

2022-04-21T06:01

2022-04-21T07:09

в мире

германия

евро

евросоюз

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40486/71/404867180_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_399c3e2af157ed5fd4f3f9ef3d190ef7.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Евро становится все более неустойчивой валютой. С таким заявлением в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten выступил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.Евросоюз, считает эксперт, ждет длительная инфляция, способная уничтожить евро. При этом Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, и во многом не способен, а, возможно, и не хочет повлиять на ситуацию.Инфляция может иметь не только экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия, что показал пример гиперинфляции в Германии в начале 20-ых годов прошлого века. Она способствовала приходу к власти национал-социалистов, напоминает эксперт.Если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам, резюмировал Майер.Ранее телеканал CNBC сообщил, что прекращение поставок российских энергоресурсов грозит еще не восстановившейся после пандемии COVID-19 европейской экономике тяжелыми последствиями.Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220416/rasplata-1783846527.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, евро, евросоюз, россия, украина