06:01 21.04.2022 (обновлено: 07:09 21.04.2022)
Немецкий экономист предупредил о крахе евро
Немецкий экономист Майер предупредил ЕС о длительной инфляции и угрозе краха евро
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Евро становится все более неустойчивой валютой. С таким заявлением в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten выступил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер.
Евросоюз, считает эксперт, ждет длительная инфляция, способная уничтожить евро. При этом Европейский центральный банк продолжает печать банкноты, и во многом не способен, а, возможно, и не хочет повлиять на ситуацию.
Инфляция может иметь не только экономические, но и серьезные политические, а также социальные последствия, что показал пример гиперинфляции в Германии в начале 20-ых годов прошлого века. Она способствовала приходу к власти национал-социалистов, напоминает эксперт.
Если ситуация не изменится, люди начнут искать замену официальным деньгам, резюмировал Майер.
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