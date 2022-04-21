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В Москве за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 616 случаев COVID-19, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:22
2022-04-21T11:22
2022-04-21T11:22
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 616 случаев COVID-19, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на искусственной вентиляции легких находятся 103 человека.Накануне было выявлено 749 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 2 755 591 случай коронавируса, выздоровели 2 562 943 человека, умерли 43 089 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 152 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 616 новых случаев COVID-19, умерло 18 человек