В России за сутки госпитализировали 2928 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 8875 случаев COVID-19, выздоровели 14 182, умерли 197 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 8,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки выявлено в России, более 2,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией за сутки госпитализированы, умерли 197 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 21 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 928 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,95%", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, за сутки выздоровели от коронавируса 14 182 человека, или на 12,5% меньше по сравнению с 20 апреля.
"Выявлено 8 875 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 197 человек", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 35 регионах, снижение - в 46, ситуация осталась без изменений в четырех регионах.
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