https://ria.ru/20220421/koronavirus-1784653598.html

В России за сутки госпитализировали 2928 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2928 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2022

В России за сутки госпитализировали 2928 заболевших COVID-19

Более 8,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки выявлено в России, более 2,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией за сутки госпитализированы,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:03

2022-04-21T11:03

2022-04-21T11:03

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 8,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки выявлено в России, более 2,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией за сутки госпитализированы, умерли 197 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 21 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 928 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,95%", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, за сутки выздоровели от коронавируса 14 182 человека, или на 12,5% меньше по сравнению с 20 апреля."Выявлено 8 875 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 197 человек", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 35 регионах, снижение - в 46, ситуация осталась без изменений в четырех регионах.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии