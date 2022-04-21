https://ria.ru/20220421/kompensatsiya-1784675460.html

Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат

Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат - РИА Новости, 21.04.2022

Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат

Хлебопекарным предприятиям городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) компенсируют часть затрат, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:20

2022-04-21T12:20

2022-04-21T12:20

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Хлебопекарным предприятиям городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) компенсируют часть затрат, сообщает пресс-служба главы региона."Ямальские предприниматели, выпекающие хлеб в городах и поселках городского типа, могут компенсировать часть затрат. Заявочная кампания на получение субсидии стартует 25 апреля. Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности и сохранить действующие цены на хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении.В текущем году в федеральном и окружном бюджете на это предусмотрено 3,7 миллиона рублей. Воспользоваться господдержкой смогут те предприятия, которые возьмут на себя обязательства не повышать в месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия.Подобный механизм поддержки впервые был применен в 2021 году для стабилизации ценовой ситуации на социально-значимый продукт. В прошлом году мерой поддержки воспользовались шесть ямальских предприятий хлебопекарной промышленности, которые "заморозили" цену реализации своей продукции на определенном уровне. Тогда субсидия предоставлялась в размере 2 тысяч рублей за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В этом году сумма компенсации увеличена, уточняет пресс-служба."Решение о компенсации части затрат принято правительством РФ для сохранения стабильной ситуации на рынке. В 2021 году поддержка позволила минимизировать рост цен на хлеб. В этом году размер помощи для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тысячи рублей за тонну продукции", - приводятся в сообщении слова главного специалиста отдела экономики и прогнозирования департамента АПК ЯНАО Татьяны Созиновой.Нововведением в 2022 году стало смягчение требований к получателям субсидий. На поддержку могут рассчитывать пекарни, имеющие задолженность по налогам, сборам, страховым взносам до 300 тысяч рублей. Это решение позволит расширить количество предприятий, которые могут воспользоваться поддержкой государства, отмечают власти.

https://ria.ru/20220404/vyplata-1781687348.html

https://ria.ru/20220325/otdykh-1780128239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)