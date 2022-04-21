Рейтинг@Mail.ru
Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220421/kompensatsiya-1784675460.html
Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат
Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат - РИА Новости, 21.04.2022
Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат
Хлебопекарным предприятиям городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) компенсируют часть затрат, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:20
2022-04-21T12:20
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779691067_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b38aef7412d2f4a1a4a9a2bd6fcdb58f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Хлебопекарным предприятиям городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) компенсируют часть затрат, сообщает пресс-служба главы региона."Ямальские предприниматели, выпекающие хлеб в городах и поселках городского типа, могут компенсировать часть затрат. Заявочная кампания на получение субсидии стартует 25 апреля. Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности и сохранить действующие цены на хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении.В текущем году в федеральном и окружном бюджете на это предусмотрено 3,7 миллиона рублей. Воспользоваться господдержкой смогут те предприятия, которые возьмут на себя обязательства не повышать в месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия.Подобный механизм поддержки впервые был применен в 2021 году для стабилизации ценовой ситуации на социально-значимый продукт. В прошлом году мерой поддержки воспользовались шесть ямальских предприятий хлебопекарной промышленности, которые "заморозили" цену реализации своей продукции на определенном уровне. Тогда субсидия предоставлялась в размере 2 тысяч рублей за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В этом году сумма компенсации увеличена, уточняет пресс-служба."Решение о компенсации части затрат принято правительством РФ для сохранения стабильной ситуации на рынке. В 2021 году поддержка позволила минимизировать рост цен на хлеб. В этом году размер помощи для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тысячи рублей за тонну продукции", - приводятся в сообщении слова главного специалиста отдела экономики и прогнозирования департамента АПК ЯНАО Татьяны Созиновой.Нововведением в 2022 году стало смягчение требований к получателям субсидий. На поддержку могут рассчитывать пекарни, имеющие задолженность по налогам, сборам, страховым взносам до 300 тысяч рублей. Это решение позволит расширить количество предприятий, которые могут воспользоваться поддержкой государства, отмечают власти.
https://ria.ru/20220404/vyplata-1781687348.html
https://ria.ru/20220325/otdykh-1780128239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779691067_137:0:1825:1266_1920x0_80_0_0_7d621ca70e8ffdf2b22232f28db9f1b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
12:20 21.04.2022
 
Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат

Хлебопекарным предприятиям городов Ямала компенсируют часть затрат

© РИА Новости / Максим БогодвидГотовая продукция в хлебобулочном цехе
Готовая продукция в хлебобулочном цехе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Готовая продукция в хлебобулочном цехе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Хлебопекарным предприятиям городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) компенсируют часть затрат, сообщает пресс-служба главы региона.
"Ямальские предприниматели, выпекающие хлеб в городах и поселках городского типа, могут компенсировать часть затрат. Заявочная кампания на получение субсидии стартует 25 апреля. Такая мера поможет предпринимателям преодолеть экономические сложности и сохранить действующие цены на хлебобулочные изделия", - говорится в сообщении.
Мешки с мукой - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 14:21Ямало-Ненецкий автономный округ
Сельским пекарям в ЯНАО предоставят выплату на приобретение муки
В текущем году в федеральном и окружном бюджете на это предусмотрено 3,7 миллиона рублей. Воспользоваться господдержкой смогут те предприятия, которые возьмут на себя обязательства не повышать в месяц получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные изделия.
Подобный механизм поддержки впервые был применен в 2021 году для стабилизации ценовой ситуации на социально-значимый продукт. В прошлом году мерой поддержки воспользовались шесть ямальских предприятий хлебопекарной промышленности, которые "заморозили" цену реализации своей продукции на определенном уровне. Тогда субсидия предоставлялась в размере 2 тысяч рублей за 1 тонну произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. В этом году сумма компенсации увеличена, уточняет пресс-служба.
"Решение о компенсации части затрат принято правительством РФ для сохранения стабильной ситуации на рынке. В 2021 году поддержка позволила минимизировать рост цен на хлеб. В этом году размер помощи для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тысячи рублей за тонну продукции", - приводятся в сообщении слова главного специалиста отдела экономики и прогнозирования департамента АПК ЯНАО Татьяны Созиновой.
Нововведением в 2022 году стало смягчение требований к получателям субсидий. На поддержку могут рассчитывать пекарни, имеющие задолженность по налогам, сборам, страховым взносам до 300 тысяч рублей. Это решение позволит расширить количество предприятий, которые могут воспользоваться поддержкой государства, отмечают власти.
Детский центр Орленок - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 17:28Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО выросло число детей, которые смогут отдохнуть за счет бюджета
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала