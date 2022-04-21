https://ria.ru/20220421/klip-1784627465.html

Власти проверяют информацию о показе украинского клипа на уроке в Бурятии

Власти проверяют информацию о показе украинского клипа на уроке в Бурятии - РИА Новости, 21.04.2022

Власти проверяют информацию о показе украинского клипа на уроке в Бурятии

Управление образования Селенгинского района Бурятии проводит проверку информации о показе клипа с песней на украинском языке и кадрами "уничтожения Кремля" на... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:41

2022-04-21T08:41

2022-04-21T08:41

образование - общество

яна лантратова

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Управление образования Селенгинского района Бурятии проводит проверку информации о показе клипа с песней на украинском языке и кадрами "уничтожения Кремля" на уроке в одной школ города Гусиноозерск, сообщили РИА Новости в Управлении образования.Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о показе данного клипа. Как указано в депутатском запросе, который есть в распоряжении РИА Новости, в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, предположительно, с урока русского языка в одной из школ Бурятии.По данным пресс-службы, учитель по своей инициативе провела классный час по разъяснению текущих политических событий."Видео "вырвано" из контекста всего урока. После просмотра ролика, было организовано обсуждение о негативном влиянии пропаганды украинских властей. Педагог ознакомлен с методическими рекомендациями о проведении классных часов на данные темы. Ведется служебное расследование, по окончании будут приняты соответствующие меры", - сообщили в районном Управлении образования.

https://ria.ru/20220420/kamera-1784425747.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, яна лантратова, республика бурятия