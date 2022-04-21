14:09 21.04.2022 (обновлено: 15:14 21.04.2022)
"Вытащили пару мощных козырей": китайцы восхитились российским "Сарматом"
Читатели "Гуаньча" призвали Запад не играть с огнем после испытания ракеты "Сармат"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" позитивно отреагировали на новость об испытании российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", некоторые сочли это серьезным аргументом в диалоге с Западом, которому посоветовали не играть с огнем.
"Россия — ядерная держава, и Путин давно сказал, что если с Россией будет покончено, то весь мир будет погребен вместе с ней. Западным странам лучше не играть с огнем", — отметил один из комментаторов.
"На этот раз Путин вытащил пару мощных козырей. Сейчас, пока в конфликт между Россией и Украиной постоянно подливают масла в огонь США и Великобритания, подобный ход демонстрирует решимость Москвы", — считает другой пользователь.
Еще один читатель выразил мнение, что "в этом грязном мире, в котором сильные поедают слабых и свирепствует расизм, очень важны кулаки". Иначе, по его словам, "непокорные нацистские силы" в странах Запада могут стать еще агрессивнее.
"В Европе и на Украине нет смысла использовать межконтинентальные ракеты, верно? Америка, ты же знаешь, о ком Путин говорит," — сыронизировал guan_15969511781708
"Какая отличная ракета! США и их приспешники тут же поджали хвосты!" — подытожили комментаторы.
Накануне Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" с космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".
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