https://ria.ru/20220421/kitaytsy-1784708802.html

"Вытащили пару мощных козырей": китайцы восхитились российским "Сарматом"

"Вытащили пару мощных козырей": китайцы восхитились российским "Сарматом" - РИА Новости, 21.04.2022

"Вытащили пару мощных козырей": китайцы восхитились российским "Сарматом"

Читатели китайского портала "Гуаньча" позитивно отреагировали на новость об испытании российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", некоторые... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:09

2022-04-21T14:09

2022-04-21T15:14

россия

сша

украина

нато

китай

дмитрий рогозин

роскосмос

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" позитивно отреагировали на новость об испытании российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", некоторые сочли это серьезным аргументом в диалоге с Западом, которому посоветовали не играть с огнем."Россия — ядерная держава, и Путин давно сказал, что если с Россией будет покончено, то весь мир будет погребен вместе с ней. Западным странам лучше не играть с огнем", — отметил один из комментаторов."На этот раз Путин вытащил пару мощных козырей. Сейчас, пока в конфликт между Россией и Украиной постоянно подливают масла в огонь США и Великобритания, подобный ход демонстрирует решимость Москвы", — считает другой пользователь.Еще один читатель выразил мнение, что "в этом грязном мире, в котором сильные поедают слабых и свирепствует расизм, очень важны кулаки". Иначе, по его словам, "непокорные нацистские силы" в странах Запада могут стать еще агрессивнее."До дураков из НАТО до сих пор не дошло. Что значит десять-пятнадцать таких боеголовок? Полное уничтожение Европы и США. А между тем космический проект Безоса так и не продвинулся", — подчеркнул юзер с ником Jemler Трехъязычный."В Европе и на Украине нет смысла использовать межконтинентальные ракеты, верно? Америка, ты же знаешь, о ком Путин говорит," — сыронизировал guan_15969511781708"Какая отличная ракета! США и их приспешники тут же поджали хвосты!" — подытожили комментаторы.Накануне Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" с космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО"."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784576644.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/sarmat-1784567680.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/raketa-1784629694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, сша, украина, нато, китай, дмитрий рогозин, роскосмос, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)