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СМИ сообщили, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов - РИА Новости, 21.04.2022
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СМИ сообщили, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов
СМИ сообщили, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ сообщили, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов
Кипрских паспортов лишатся ещё четверо российских предпринимателей - Григорий Березкин, Олег Дерипаска, Игорь Кесаев и Гульбахор Исмаилова и их родственники,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:28
2022-04-21T07:28
россия
кипр
в мире
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АФИНЫ, 21 апр - РИА Новости. Кипрских паспортов лишатся ещё четверо российских предпринимателей - Григорий Березкин, Олег Дерипаска, Игорь Кесаев и Гульбахор Исмаилова и их родственники, утверждает местная газета "Филелефтерос".Совет министров Кипра в среду решил начать процесс лишения кипрского гражданства еще четырех граждан России, включённых в санкционный список Евросоюза, и членов их семей."На основании вчерашнего решения совмина начинается процесс лишения кипрского гражданства Григория Березкина, Олега Дерипаски, Игоря Кесаева и Гульбахор Исмаиловой. На иждивении у четырех инвесторов 11 человек. Только в этом месяце было принято решение аннулировать паспорта восьми инвесторов вместе с их иждивенцами, всего у 36 человек. В настоящее время активы восьми предпринимателей и их иждивенцев подлежат замораживанию", - сообщает "Филелефтерос".По ее данным, двое из четверых натурализовались при правительстве Димитриса Христофиаса, и не прошло 10 лет с момента их натурализации, как их имя попало в санкционные списки Еврокомиссии.На прошлой неделе было решено лишить кипрского гражданства также четверых россиян и членов их семей. Власти Кипра не называют фамилии людей, однако "Филелефтерос" сообщила, что это Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и члены их семей.Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.
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россия, кипр, в мире
07:28 21.04.2022
 
СМИ сообщили, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов

Газета "Филелефтерос" сообщила, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Борис Бабанов
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АФИНЫ, 21 апр - РИА Новости. Кипрских паспортов лишатся ещё четверо российских предпринимателей - Григорий Березкин, Олег Дерипаска, Игорь Кесаев и Гульбахор Исмаилова и их родственники, утверждает местная газета "Филелефтерос".
Совет министров Кипра в среду решил начать процесс лишения кипрского гражданства еще четырех граждан России, включённых в санкционный список Евросоюза, и членов их семей.
"Еще четверо российских миллиардеров и их родственники, воспользовавшиеся кипрской инвестиционной программой в течение последних 10 лет для получения "золотого паспорта", теперь лишаются гражданства после вчерашнего решения совмина. <…> Это российские миллиардеры, которые, сохранив кипрский паспорт, перенесли свою деятельность за пределы Кипра - в страны, где им не грозит попадание под санкции", - пишет газета.
"На основании вчерашнего решения совмина начинается процесс лишения кипрского гражданства Григория Березкина, Олега Дерипаски, Игоря Кесаева и Гульбахор Исмаиловой. На иждивении у четырех инвесторов 11 человек. Только в этом месяце было принято решение аннулировать паспорта восьми инвесторов вместе с их иждивенцами, всего у 36 человек. В настоящее время активы восьми предпринимателей и их иждивенцев подлежат замораживанию", - сообщает "Филелефтерос".
По ее данным, двое из четверых натурализовались при правительстве Димитриса Христофиаса, и не прошло 10 лет с момента их натурализации, как их имя попало в санкционные списки Еврокомиссии.
На прошлой неделе было решено лишить кипрского гражданства также четверых россиян и членов их семей. Власти Кипра не называют фамилии людей, однако "Филелефтерос" сообщила, что это Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и члены их семей.
Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.
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