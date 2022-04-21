https://ria.ru/20220421/kipr-1784622773.html

СМИ сообщили, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов

СМИ сообщили, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ сообщили, что Дерипаска и Березкин лишатся кипрских паспортов

Кипрских паспортов лишатся ещё четверо российских предпринимателей - Григорий Березкин, Олег Дерипаска, Игорь Кесаев и Гульбахор Исмаилова и их родственники,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T07:28

2022-04-21T07:28

2022-04-21T07:28

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АФИНЫ, 21 апр - РИА Новости. Кипрских паспортов лишатся ещё четверо российских предпринимателей - Григорий Березкин, Олег Дерипаска, Игорь Кесаев и Гульбахор Исмаилова и их родственники, утверждает местная газета "Филелефтерос".Совет министров Кипра в среду решил начать процесс лишения кипрского гражданства еще четырех граждан России, включённых в санкционный список Евросоюза, и членов их семей."На основании вчерашнего решения совмина начинается процесс лишения кипрского гражданства Григория Березкина, Олега Дерипаски, Игоря Кесаева и Гульбахор Исмаиловой. На иждивении у четырех инвесторов 11 человек. Только в этом месяце было принято решение аннулировать паспорта восьми инвесторов вместе с их иждивенцами, всего у 36 человек. В настоящее время активы восьми предпринимателей и их иждивенцев подлежат замораживанию", - сообщает "Филелефтерос".По ее данным, двое из четверых натурализовались при правительстве Димитриса Христофиаса, и не прошло 10 лет с момента их натурализации, как их имя попало в санкционные списки Еврокомиссии.На прошлой неделе было решено лишить кипрского гражданства также четверых россиян и членов их семей. Власти Кипра не называют фамилии людей, однако "Филелефтерос" сообщила, что это Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и члены их семей.Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям. С 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа с 2013 года насчитывала порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 миллиона долларов. Она была отменена 1 ноября 2020 года. Решение о прекращении программы было принято сразу после выхода в эфир фильма-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Расследование вызвало громкий скандал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, кипр, в мире