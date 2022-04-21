https://ria.ru/20220421/kiberataki-1784814645.html

Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам

Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам - РИА Новости, 21.04.2022

Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам

Департамент государственной инфосистемы сообщил в четверг о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур в Эстонии, сообщил портал эстонского... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:48

2022-04-21T22:48

2022-04-21T22:48

в мире

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Департамент государственной инфосистемы сообщил в четверг о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур в Эстонии, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.Кибератакам, в частности, подверглись сайты президента Эстонии, МИД, полиции и других сайтов связанных с государством организаций. Хакеры пытались вывести сайты из строя, но им удалось создать лишь небольшие кратковременные помехи, отмечает ERR."Уникальная репутация Эстонии как электронного государства, сильные позиции по внешнеполитическим вопросам и четкое осуждение российской войны превращают нас в мишень для кибернападений. Мы это учитывали и всегда готовы реагировать", - сказал ERR глава отдела департамента Тыну Таммер.

https://ria.ru/20220416/kiberataki-1783857919.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония