https://ria.ru/20220421/kiberataki-1784814645.html
Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам
Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам - РИА Новости, 21.04.2022
Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам
Департамент государственной инфосистемы сообщил в четверг о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур в Эстонии, сообщил портал эстонского... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:48
2022-04-21T22:48
2022-04-21T22:48
в мире
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_22fe55dacb95433ff930b30e0938f165.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Департамент государственной инфосистемы сообщил в четверг о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур в Эстонии, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.Кибератакам, в частности, подверглись сайты президента Эстонии, МИД, полиции и других сайтов связанных с государством организаций. Хакеры пытались вывести сайты из строя, но им удалось создать лишь небольшие кратковременные помехи, отмечает ERR."Уникальная репутация Эстонии как электронного государства, сильные позиции по внешнеполитическим вопросам и четкое осуждение российской войны превращают нас в мишень для кибернападений. Мы это учитывали и всегда готовы реагировать", - сказал ERR глава отдела департамента Тыну Таммер.
https://ria.ru/20220416/kiberataki-1783857919.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_1962d06b72eeb740ef306a84c8e40c2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония
Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам
В Эстонии сообщили о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур