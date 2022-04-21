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Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам - РИА Новости, 21.04.2022
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Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам
Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам - РИА Новости, 21.04.2022
Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам
Департамент государственной инфосистемы сообщил в четверг о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур в Эстонии, сообщил портал эстонского... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:48
2022-04-21T22:48
в мире
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Департамент государственной инфосистемы сообщил в четверг о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур в Эстонии, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.Кибератакам, в частности, подверглись сайты президента Эстонии, МИД, полиции и других сайтов связанных с государством организаций. Хакеры пытались вывести сайты из строя, но им удалось создать лишь небольшие кратковременные помехи, отмечает ERR."Уникальная репутация Эстонии как электронного государства, сильные позиции по внешнеполитическим вопросам и четкое осуждение российской войны превращают нас в мишень для кибернападений. Мы это учитывали и всегда готовы реагировать", - сказал ERR глава отдела департамента Тыну Таммер.
https://ria.ru/20220416/kiberataki-1783857919.html
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в мире, эстония
22:48 21.04.2022
 
Государственные сайты в Эстонии подверглись кибератакам

В Эстонии сообщили о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур

© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Fotolia / Tomasz Zajda
Хакер за компьютером. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Департамент государственной инфосистемы сообщил в четверг о DDOS-атаках на сайты 16 государственных структур в Эстонии, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.
Кибератакам, в частности, подверглись сайты президента Эстонии, МИД, полиции и других сайтов связанных с государством организаций. Хакеры пытались вывести сайты из строя, но им удалось создать лишь небольшие кратковременные помехи, отмечает ERR.
"Уникальная репутация Эстонии как электронного государства, сильные позиции по внешнеполитическим вопросам и четкое осуждение российской войны превращают нас в мишень для кибернападений. Мы это учитывали и всегда готовы реагировать", - сказал ERR глава отдела департамента Тыну Таммер.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Эксперт назвал отрасль экономики, чаще всего подвергавшуюся кибератакам
 
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