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Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище
Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.04.2022
Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Леонида Хейфеца похоронили в четверг, 21 апреля, на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:07
2022-04-21T16:07
2022-04-21T16:07
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народного артиста РФ Леонида Хейфеца похоронили в четверг, 21 апреля, на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.Режиссер скончался 18 апреля в возрасте 87 лет.Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии.Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, леонид хейфец, гитис, знаменитости, звезды
Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище
Режиссера Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народного артиста РФ Леонида Хейфеца похоронили в четверг, 21 апреля, на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.
Режиссер скончался 18 апреля в возрасте 87 лет.
Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии.
Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.