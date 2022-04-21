https://ria.ru/20220421/kheyfets-1784737405.html

Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище

Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.04.2022

Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Леонида Хейфеца похоронили в четверг, 21 апреля, на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:07

2022-04-21T16:07

2022-04-21T16:07

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Народного артиста РФ Леонида Хейфеца похоронили в четверг, 21 апреля, на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.Режиссер скончался 18 апреля в возрасте 87 лет.Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии.Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.

https://ria.ru/20220419/eliseeva-1784363683.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

новости культуры, леонид хейфец, гитис, знаменитости, звезды