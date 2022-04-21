https://ria.ru/20220421/kharris-1784769300.html

Россия расширила санкционный список граждан США, включив туда Камалу Харрис

Россия расширила санкционный список граждан США, включив туда Камалу Харрис - РИА Новости, 21.04.2022

Россия расширила санкционный список граждан США, включив туда Камалу Харрис

МИД внес в стоп-лист 29 американцев, среди которых бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит, а также журналисты, "формирующие русофобскую... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:00

2022-04-21T18:00

2022-04-21T20:58

сша

камала харрис

россия

bank of america

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МИД внес в стоп-лист 29 американцев, среди которых бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит, а также журналисты, "формирующие русофобскую повестку дня". Об этом сообщается на сайте ведомства.В частности, под санкции попали вице-президент Камала Харрис, глава Bank of America Брайан Мойнихэн, основатель Meta* (бывший Facebook*) Марк Цукерберг, а также руководители военно-промышленных компаний.Фигурантам списка бессрочно запрещен въезд в Россию. Поводом для рестрикций послужили "постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее число граждан России".В ближайшее время ведомство объявит о расширении перечня.После начала военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Вводятся как персональные ограничения, так и меры, направленные против целых секторов экономики. В Кремле эту политику называют экономической войной, подобной которой еще не было, но заверяют, что власти были готовы к такому развитию событий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220421/port-1784758160.html

https://ria.ru/20220421/sitszinpin-1784620188.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, камала харрис, россия, bank of america, санкции в отношении россии