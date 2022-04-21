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Россия расширила санкционный список граждан США, включив туда Камалу Харрис - РИА Новости, 21.04.2022
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Россия расширила санкционный список граждан США, включив туда Камалу Харрис
Россия расширила санкционный список граждан США, включив туда Камалу Харрис - РИА Новости, 21.04.2022
Россия расширила санкционный список граждан США, включив туда Камалу Харрис
МИД внес в стоп-лист 29 американцев, среди которых бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит, а также журналисты, "формирующие русофобскую... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:00
2022-04-21T20:58
сша
камала харрис
россия
bank of america
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МИД внес в стоп-лист 29 американцев, среди которых бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит, а также журналисты, "формирующие русофобскую повестку дня". Об этом сообщается на сайте ведомства.В частности, под санкции попали вице-президент Камала Харрис, глава Bank of America Брайан Мойнихэн, основатель Meta* (бывший Facebook*) Марк Цукерберг, а также руководители военно-промышленных компаний.Фигурантам списка бессрочно запрещен въезд в Россию. Поводом для рестрикций послужили "постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее число граждан России".В ближайшее время ведомство объявит о расширении перечня.После начала военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Вводятся как персональные ограничения, так и меры, направленные против целых секторов экономики. В Кремле эту политику называют экономической войной, подобной которой еще не было, но заверяют, что власти были готовы к такому развитию событий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220421/port-1784758160.html
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сша, камала харрис, россия, bank of america, санкции в отношении россии
18:00 21.04.2022 (обновлено: 20:58 21.04.2022)
 
Россия расширила санкционный список граждан США, включив туда Камалу Харрис

МИД внес в список санкций 29 граждан США, включая вице-президента Харрис и Цукерберга

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МИД внес в стоп-лист 29 американцев, среди которых бизнесмены, топ-менеджеры, представители политических элит, а также журналисты, "формирующие русофобскую повестку дня". Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, под санкции попали вице-президент Камала Харрис, глава Bank of America Брайан Мойнихэн, основатель Meta* (бывший Facebook*) Марк Цукерберг, а также руководители военно-промышленных компаний.
Фигурантам списка бессрочно запрещен въезд в Россию.
Поводом для рестрикций послужили "постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее число граждан России".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
17:15
США закрыли порты для российских судов
В ближайшее время ведомство объявит о расширении перечня.
После начала военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Вводятся как персональные ограничения, так и меры, направленные против целых секторов экономики. В Кремле эту политику называют экономической войной, подобной которой еще не было, но заверяют, что власти были готовы к такому развитию событий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
05:53
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций
 
СШАКамала ХаррисРоссияBank of AmericaСанкции в отношении России
 
 
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