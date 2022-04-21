https://ria.ru/20220421/kharkov-1784634334.html

Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков

Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков - РИА Новости, 21.04.2022

Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков

Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на столицу региона, заявил РИА Новости министр внутренних... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:35

2022-04-21T09:35

2022-04-21T11:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

харьковская область

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ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на столицу региона, заявил РИА Новости министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.Как сообщил корреспондент агентства с места событий, произошла стыковка частей МВД ЛНР, которые обеспечивают безопасность на территории Харьковской области, и их коллег, которые зашли непосредственно из ЛНР во главе с министром Корнетом.Он добавил, что подразделениям ведомства в Харьковской области пришлось пробиваться к месту стыковки с боями. На территории ЛНР, по его словам, сейчас неосвобожденным "остался небольшой анклав — Северодонецк и Лисичанск"."И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены <...> четко и в срок", — подчеркнул Корнет.Министр также сообщил, что подразделения ЛНР продолжат выполнять задачи в Харьковской и других областях, так как это их обязанность.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784626067.html

https://ria.ru/20220421/donbass-1784511792.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков, заявил глава МВД республики Игорь Корнет корреспонденту РИА Новости на месте событий. По словам главы МВД, войска, идущие из республики и из Харьковской области, соединились на границе у дороги на Харьков, что облегчит доставку гумпомощи в освобождённые районы Харьковщины. 2022-04-21T09:35 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, харьковская область