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Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков - РИА Новости, 21.04.2022
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Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков
Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков - РИА Новости, 21.04.2022
Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков
Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на столицу региона, заявил РИА Новости министр внутренних... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:35
2022-04-21T11:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
харьковская область
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ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на столицу региона, заявил РИА Новости министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.Как сообщил корреспондент агентства с места событий, произошла стыковка частей МВД ЛНР, которые обеспечивают безопасность на территории Харьковской области, и их коллег, которые зашли непосредственно из ЛНР во главе с министром Корнетом.Он добавил, что подразделениям ведомства в Харьковской области пришлось пробиваться к месту стыковки с боями. На территории ЛНР, по его словам, сейчас неосвобожденным "остался небольшой анклав — Северодонецк и Лисичанск"."И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены &lt;...&gt; четко и в срок", — подчеркнул Корнет.Министр также сообщил, что подразделения ЛНР продолжат выполнять задачи в Харьковской и других областях, так как это их обязанность.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784626067.html
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Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков
Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков, заявил глава МВД республики Игорь Корнет корреспонденту РИА Новости на месте событий. По словам главы МВД, войска, идущие из республики и из Харьковской области, соединились на границе у дороги на Харьков, что облегчит доставку гумпомощи в освобождённые районы Харьковщины.
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в мире, луганская народная республика, харьковская область
09:35 21.04.2022 (обновлено: 11:14 21.04.2022)
 
Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков

Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков

Читать ria.ru в
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на столицу региона, заявил РИА Новости министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
Как сообщил корреспондент агентства с места событий, произошла стыковка частей МВД ЛНР, которые обеспечивают безопасность на территории Харьковской области, и их коллег, которые зашли непосредственно из ЛНР во главе с министром Корнетом.

"Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна, может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания <...> и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения", — сказал глава МВД.

Он добавил, что подразделениям ведомства в Харьковской области пришлось пробиваться к месту стыковки с боями. На территории ЛНР, по его словам, сейчас неосвобожденным "остался небольшой анклав — Северодонецк и Лисичанск".
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"И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены <...> четко и в срок", — подчеркнул Корнет.
Министр также сообщил, что подразделения ЛНР продолжат выполнять задачи в Харьковской и других областях, так как это их обязанность.

"Мы наиболее пострадавшие территории от оголтелой хунты Украины и, конечно, мы должны избавить Украину от коричневой чумы фашизма", — заключил собеседник агентства.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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