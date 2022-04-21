09:35 21.04.2022 (обновлено: 11:14 21.04.2022)
Войска ЛНР освободили дорогу на Харьков
Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апр — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на столицу региона, заявил РИА Новости министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
Как сообщил корреспондент агентства с места событий, произошла стыковка частей МВД ЛНР, которые обеспечивают безопасность на территории Харьковской области, и их коллег, которые зашли непосредственно из ЛНР во главе с министром Корнетом.
"Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна, может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания <...> и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения", — сказал глава МВД.
Он добавил, что подразделениям ведомства в Харьковской области пришлось пробиваться к месту стыковки с боями. На территории ЛНР, по его словам, сейчас неосвобожденным "остался небольшой анклав — Северодонецк и Лисичанск".
"И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены <...> четко и в срок", — подчеркнул Корнет.
Министр также сообщил, что подразделения ЛНР продолжат выполнять задачи в Харьковской и других областях, так как это их обязанность.
"Мы наиболее пострадавшие территории от оголтелой хунты Украины и, конечно, мы должны избавить Украину от коричневой чумы фашизма", — заключил собеседник агентства.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.