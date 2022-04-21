На Камчатке эвакуировали более 15 тысяч школьников из-за "минирования"
На Камчатке эвакуировали более 15 тысяч школьников из-за сообщений о "минировании"
Полиция. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр - РИА Новости. Эвакуация вновь проходит в школах Петропавловска-Камчатского из-за сообщений о "минировании", из образовательных учреждений вывели более 15 тысяч школьников, сообщили в администрации города.
Эта эвакуация на Камчатке стала двенадцатой в этом году. С начала недели сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступают ежедневно.
"В 11.30 в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа поступило анонимное сообщение о минировании "около половины школ города". В связи с этим принято решение об эвакуации учащихся всех школ краевого центра. Это более 15 тысяч школьников", – сказали в администрации.
В пресс-службе мэрии уточнили, что оперативные службы начинают проверки территорий.
Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.