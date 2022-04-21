https://ria.ru/20220421/kamchatka-1784617438.html

На Камчатке эвакуировали более 15 тысяч школьников из-за "минирования"

На Камчатке эвакуировали более 15 тысяч школьников из-за "минирования" - РИА Новости, 21.04.2022

На Камчатке эвакуировали более 15 тысяч школьников из-за "минирования"

Эвакуация вновь проходит в школах Петропавловска-Камчатского из-за сообщений о "минировании", из образовательных учреждений вывели более 15 тысяч школьников,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T03:47

2022-04-21T03:47

2022-04-21T03:47

петропавловск-камчатский

происшествия

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апр - РИА Новости. Эвакуация вновь проходит в школах Петропавловска-Камчатского из-за сообщений о "минировании", из образовательных учреждений вывели более 15 тысяч школьников, сообщили в администрации города.Эта эвакуация на Камчатке стала двенадцатой в этом году. С начала недели сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступают ежедневно.В пресс-службе мэрии уточнили, что оперативные службы начинают проверки территорий.Всего в Петропавловске-Камчатском действуют 35 школ.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220419/minirovanie-1784211046.html

петропавловск-камчатский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

петропавловск-камчатский, происшествия, россия