https://ria.ru/20220421/kamchatka-1784544185.html
Эксперты рассказали, в чем особенность туров на Камчатку
Эксперты рассказали, в чем особенность туров на Камчатку - РИА Новости, 21.04.2022
Эксперты рассказали, в чем особенность туров на Камчатку
Эксперты выяснили, какие категории россиян чаще всего выбирают Камчатку для отдыха, сообщает "ПроГород". РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T06:19
2022-04-21T06:19
2022-04-21T06:19
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие категории россиян чаще всего выбирают Камчатку для отдыха, сообщает "ПроГород".По данным аналитиков, чаще всего на туда приезжают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет со средним доходом. Большинство из них готовы копить на "поездку мечты" в течение года, ведь средняя стоимость тура на 8-12 дней с учетом транспортных расходов составляет 105 тысяч рублей на человека. Такие цифры приводятся в исследовании туристического потенциала макрорегиона "Дальний Восток", в который входят территории Приморского края, Камчатского края и Сахалинской области.Чаще путешественники едут на Камчатку в составе группы, семейные туры с детьми здесь – скорее исключение. При этом покупку авиабилетов такие отдыхающие привыкли совершать самостоятельно, а услугами региональных туристических компаний пользуются на месте.Основная цель поездки на Камчатку – активный и оздоровительный туризм. Зимой это катание на снегоходах, горных лыжах и сноуборде, посещение термальных источников. Летом – пешие походы, восхождение на вулканы, яхтинг, сплавы по рекам и рыбалку.
https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html
https://ria.ru/20220413/chartery-1783303953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, владимир солодов, камчатский край, дальний восток, приморский край, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты рассказали, в чем особенность туров на Камчатку
Эксперты выяснили, каким туристам больше всего подойдет отдых на Камчатке
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие категории россиян чаще всего выбирают Камчатку для отдыха, сообщает "ПроГород".
По данным аналитиков, чаще всего на туда приезжают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет со средним доходом. Большинство из них готовы копить на "поездку мечты" в течение года, ведь средняя стоимость тура на 8-12 дней с учетом транспортных расходов составляет 105 тысяч рублей на человека. Такие цифры приводятся в исследовании туристического потенциала макрорегиона "Дальний Восток", в который входят территории Приморского края, Камчатского края и Сахалинской области.
"Камчатка — это единственное место на Земле, где можно за один день прокатиться на горных лыжах или сноуборде с вулкана, посмотреть на извержение, доехать до океанского побережья и заняться серфингом. На Камчатке туризм интересен во все времена года. И стереотип о том, что на полуостров можно приезжать только в августе – начале сентября, мы разрушаем", — прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Чаще путешественники едут на Камчатку в составе группы, семейные туры с детьми здесь – скорее исключение. При этом покупку авиабилетов такие отдыхающие привыкли совершать самостоятельно, а услугами региональных туристических компаний пользуются на месте.
Основная цель поездки на Камчатку – активный и оздоровительный туризм. Зимой это катание на снегоходах, горных лыжах и сноуборде, посещение термальных источников. Летом – пешие походы, восхождение на вулканы, яхтинг, сплавы по рекам и рыбалку.