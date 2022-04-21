https://ria.ru/20220421/kamchatka-1784544185.html

Эксперты рассказали, в чем особенность туров на Камчатку

Эксперты рассказали, в чем особенность туров на Камчатку - РИА Новости, 21.04.2022

Эксперты рассказали, в чем особенность туров на Камчатку

Эксперты выяснили, какие категории россиян чаще всего выбирают Камчатку для отдыха, сообщает "ПроГород". РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T06:19

2022-04-21T06:19

2022-04-21T06:19

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие категории россиян чаще всего выбирают Камчатку для отдыха, сообщает "ПроГород".По данным аналитиков, чаще всего на туда приезжают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет со средним доходом. Большинство из них готовы копить на "поездку мечты" в течение года, ведь средняя стоимость тура на 8-12 дней с учетом транспортных расходов составляет 105 тысяч рублей на человека. Такие цифры приводятся в исследовании туристического потенциала макрорегиона "Дальний Восток", в который входят территории Приморского края, Камчатского края и Сахалинской области.Чаще путешественники едут на Камчатку в составе группы, семейные туры с детьми здесь – скорее исключение. При этом покупку авиабилетов такие отдыхающие привыкли совершать самостоятельно, а услугами региональных туристических компаний пользуются на месте.Основная цель поездки на Камчатку – активный и оздоровительный туризм. Зимой это катание на снегоходах, горных лыжах и сноуборде, посещение термальных источников. Летом – пешие походы, восхождение на вулканы, яхтинг, сплавы по рекам и рыбалку.

https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html

https://ria.ru/20220413/chartery-1783303953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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