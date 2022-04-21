14:29 21.04.2022 (обновлено: 14:55 21.04.2022)
Лавров обсудил с лидером ХАМАС столкновения у мечети Аль-Акса
Глава МИД Лавров призвал не допустить, чтобы стычки в Иерусалиме переросли в конфронтацию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией призвал не допустить, чтобы столкновения у мечети Аль-Акса в Иерусалиме переросли в масштабную конфронтацию, говорится в заявлении МИД РФ.
Разговор в четверг состоялся по инициативе палестинской стороны.
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"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с упором на опасность сохраняющейся напряженности вокруг комплекса мечети "Аль-Акса" в Старом городе Иерусалима. При этом отмечалась неприемлемость нарушения статуса-кво Святых мест, необходимость недопущения дальнейшей деградации обстановки и перерастания локальных столкновений в масштабную силовую конфронтацию", - говорится в сообщении.
Лавров также подтвердил, что российская сторона продолжит активные усилия в интересах налаживания палестино-израильского переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Его конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.
"Была также предметно рассмотрена задача скорейшего восстановления межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, в том числе при посредничестве российской дипломатии", - добавили в МИД.
В последние недели обстановка в Израиле и на палестинских территориях снова накалилась. Как и во время прошлогоднего Рамадана, ситуация начала обостряться в районе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где постоянно вспыхивают столкновения между силами безопасности Израиля и приходящими на молитву палестинцами, которые пытаются противостоять появлению возле мечети еврейских поселенцев.
Израильские силовики разгоняют их, используя слезоточивый газ и шумовые гранаты. Возмущение действиями израильских военных в отношении священной для всех мусульман мечети Аль-Аксы и палестинцев выразили все арабские страны, включая ОАЭ, которые два года назад в отличие от большинства арабских стран признали Израиль и стали развивать с ним отношения во всех областях.