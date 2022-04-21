https://ria.ru/20220421/izrail-1784713257.html

Лавров обсудил с лидером ХАМАС столкновения у мечети Аль-Акса

Лавров обсудил с лидером ХАМАС столкновения у мечети Аль-Акса - РИА Новости, 21.04.2022

Лавров обсудил с лидером ХАМАС столкновения у мечети Аль-Акса

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией призвал не допустить, чтобы столкновения у мечети Аль-Акса в Иерусалиме... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:29

2022-04-21T14:29

2022-04-21T14:55

в мире

израиль

хамас

сергей лавров

иерусалим

восточный иерусалим

исмаил хания

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией призвал не допустить, чтобы столкновения у мечети Аль-Акса в Иерусалиме переросли в масштабную конфронтацию, говорится в заявлении МИД РФ.Разговор в четверг состоялся по инициативе палестинской стороны."В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с упором на опасность сохраняющейся напряженности вокруг комплекса мечети "Аль-Акса" в Старом городе Иерусалима. При этом отмечалась неприемлемость нарушения статуса-кво Святых мест, необходимость недопущения дальнейшей деградации обстановки и перерастания локальных столкновений в масштабную силовую конфронтацию", - говорится в сообщении.Лавров также подтвердил, что российская сторона продолжит активные усилия в интересах налаживания палестино-израильского переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Его конечной целью является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем.В последние недели обстановка в Израиле и на палестинских территориях снова накалилась. Как и во время прошлогоднего Рамадана, ситуация начала обостряться в районе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где постоянно вспыхивают столкновения между силами безопасности Израиля и приходящими на молитву палестинцами, которые пытаются противостоять появлению возле мечети еврейских поселенцев.Израильские силовики разгоняют их, используя слезоточивый газ и шумовые гранаты. Возмущение действиями израильских военных в отношении священной для всех мусульман мечети Аль-Аксы и палестинцев выразили все арабские страны, включая ОАЭ, которые два года назад в отличие от большинства арабских стран признали Израиль и стали развивать с ним отношения во всех областях.

https://ria.ru/20220410/izrail-1782800720.html

https://ria.ru/20220419/al-aksa-1784375079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, сергей лавров, иерусалим, восточный иерусалим, исмаил хания