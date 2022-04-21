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Россия проверяет слухи о планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/izrail-1784686272.html
Россия проверяет слухи о планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину
Россия проверяет слухи о планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину - РИА Новости, 21.04.2022
Россия проверяет слухи о планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину
Российская сторона проверяет сведения о возможных планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину, будет на нее реагировать, если информация подтвердятся,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:59
2022-04-21T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
израиль
россия
анатолий викторов
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская сторона проверяет сведения о возможных планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину, будет на нее реагировать, если информация подтвердятся, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."До вчерашнего дня не было никакой информации о поставках или планируемых поставках неких израильских вооружений в зону боевых действий. Насколько мне известно, неоднократно были обращения к израильским властям поставить такие виды продукции, как бронежилеты и каски. До сих пор Израиль отказывался это делать. Вчера, правда, была информация, что есть какие-то тенденции в изменении позиции Израиля по вопросу поставки касок и жилеток. Но мы внимательно проверяем эту информацию и, разумеется, будем на нее соответствующим образом реагировать, если она подтвердится", - сказал посол в эфире "Россия 24".Что касается санкций, то, по словам дипломата, у Израиля твердая позиция. "На Израиль, как и на многие, если не все государства мира, оказывается мощнейшее давление со стороны Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Израиль, тем не менее, соблюдает и уважает свои национальные интересы, поэтому никаких собственных санкций Израиль не ввел и не введет, об этом заверяли неоднократно руководители Израиля", - пояснил дипломат.
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в мире, израиль, россия, анатолий викторов, украина, санкции в отношении россии
12:59 21.04.2022
 
Россия проверяет слухи о планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину

Посол Викторов пообещал реакцию России, если Израиль поставит каски и жилеты на Украину

© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская сторона проверяет сведения о возможных планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину, будет на нее реагировать, если информация подтвердятся, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"До вчерашнего дня не было никакой информации о поставках или планируемых поставках неких израильских вооружений в зону боевых действий. Насколько мне известно, неоднократно были обращения к израильским властям поставить такие виды продукции, как бронежилеты и каски. До сих пор Израиль отказывался это делать. Вчера, правда, была информация, что есть какие-то тенденции в изменении позиции Израиля по вопросу поставки касок и жилеток. Но мы внимательно проверяем эту информацию и, разумеется, будем на нее соответствующим образом реагировать, если она подтвердится", - сказал посол в эфире "Россия 24".
Что касается санкций, то, по словам дипломата, у Израиля твердая позиция. "На Израиль, как и на многие, если не все государства мира, оказывается мощнейшее давление со стороны Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Израиль, тем не менее, соблюдает и уважает свои национальные интересы, поэтому никаких собственных санкций Израиль не ввел и не введет, об этом заверяли неоднократно руководители Израиля", - пояснил дипломат.
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Меж двух огней. Почему Израиль не поставляет оружие Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИзраильРоссияАнатолий ВикторовУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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