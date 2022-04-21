https://ria.ru/20220421/izrail-1784686272.html

Россия проверяет слухи о планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину

Россия проверяет слухи о планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину - РИА Новости, 21.04.2022

Россия проверяет слухи о планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину

Российская сторона проверяет сведения о возможных планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину, будет на нее реагировать, если информация подтвердятся,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:59

2022-04-21T12:59

2022-04-21T12:59

обострение ситуации в днр и лнр

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израиль

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анатолий викторов

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российская сторона проверяет сведения о возможных планах Израиля поставить каски и жилеты на Украину, будет на нее реагировать, если информация подтвердятся, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."До вчерашнего дня не было никакой информации о поставках или планируемых поставках неких израильских вооружений в зону боевых действий. Насколько мне известно, неоднократно были обращения к израильским властям поставить такие виды продукции, как бронежилеты и каски. До сих пор Израиль отказывался это делать. Вчера, правда, была информация, что есть какие-то тенденции в изменении позиции Израиля по вопросу поставки касок и жилеток. Но мы внимательно проверяем эту информацию и, разумеется, будем на нее соответствующим образом реагировать, если она подтвердится", - сказал посол в эфире "Россия 24".Что касается санкций, то, по словам дипломата, у Израиля твердая позиция. "На Израиль, как и на многие, если не все государства мира, оказывается мощнейшее давление со стороны Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Израиль, тем не менее, соблюдает и уважает свои национальные интересы, поэтому никаких собственных санкций Израиль не ввел и не введет, об этом заверяли неоднократно руководители Израиля", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20220419/izrail-1784086246.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, россия, анатолий викторов, украина, санкции в отношении россии