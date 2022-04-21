https://ria.ru/20220421/izrail-1784678286.html

Посол в Израиле не исключил риска антироссийских провокаций на 9 Мая

Посол в Израиле не исключил риска антироссийских провокаций на 9 Мая - РИА Новости, 21.04.2022

Посол в Израиле не исключил риска антироссийских провокаций на 9 Мая

Празднование Дня Победы в этом году в Израиле будет проходить 9 мая на государственном уровне, но не исключены попытки провокаций со стороны тех, кто не... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:28

2022-04-21T12:28

2022-04-21T12:30

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Празднование Дня Победы в этом году в Израиле будет проходить 9 мая на государственном уровне, но не исключены попытки провокаций со стороны тех, кто не поддерживает текущую политику РФ, заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов."Могу точно сказать, что Израиль не относится к числу тех стран, которые пересматривают свое отношение к великой памятной дате - нашей совместной победе над фашизмом. В Израиле был принят закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией 9 мая и установлен этот праздничный день. Законом предусмотрено проведение торжественного заседания кнессета, памятные мероприятия. В этом году, по имеющейся у меня информации, такие мероприятия будут на государственном уровне проведены", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что соотечественники намерены провести в десятках городов памятные мероприятия, а активисты движения "Бессмертный полк" работают над тем, чтобы их шествие прошло и в Израиле."Мы понимаем, что обстановка не очень благоприятная, потому что среди русскоязычных израильтян очень большая доля выходцев с Украины - я не имею ввиду беженцев или лиц, которые покинули территорию Украины в последние недели, а тех, кто приехал раньше. Конечно, часть из них отрицательно оценивают проводимую нами специальную военную операцию. Не исключены попытки каких-то провокаций, мы постараемся аккуратно, но достойно отметить этот праздник и избежать нежелательных эксцессов", - добавил посол.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220127/voyna-1769801214.html

https://ria.ru/20220419/izrail-1784086246.html

https://ria.ru/20210509/shestvie-1731590247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, россия, анатолий викторов, день победы