https://ria.ru/20220421/izrail-1784616360.html
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок - РИА Новости, 21.04.2022
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок
ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок, находящихся в секторе Газа, сообщил корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T02:35
2022-04-21T02:35
2022-04-21T02:35
в мире
израиль
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ГАЗА, 21 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок, находящихся в секторе Газа, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия."Израильские ВВС этой ночью нанесли авиаудары по двум военным объектам палестинских группировок в секторе Газа", - передает корреспондент."Эти удары по сектору Газа укрепят решимость нашего народа продолжать борьбу против оккупации, продолжать поддерживать наш народ в Иерусалиме и защищать наши святыни, какими бы ни были жертвы", - заявил РИА Новости представитель движения ХАМАС Хазем Касем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа