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Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок - РИА Новости, 21.04.2022
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Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок - РИА Новости, 21.04.2022
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок
ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок, находящихся в секторе Газа, сообщил корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T02:35
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в мире
израиль
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ГАЗА, 21 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок, находящихся в секторе Газа, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия."Израильские ВВС этой ночью нанесли авиаудары по двум военным объектам палестинских группировок в секторе Газа", - передает корреспондент."Эти удары по сектору Газа укрепят решимость нашего народа продолжать борьбу против оккупации, продолжать поддерживать наш народ в Иерусалиме и защищать наши святыни, какими бы ни были жертвы", - заявил РИА Новости представитель движения ХАМАС Хазем Касем.
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в мире, израиль
02:35 21.04.2022
 
Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок

Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа

© AP Photo / Dusan VranicРакеты в небе над сектором Газа
Ракеты в небе над сектором Газа - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Dusan Vranic
Ракеты в небе над сектором Газа. Архивное фото
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ГАЗА, 21 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок, находящихся в секторе Газа, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия.
"Израильские ВВС этой ночью нанесли авиаудары по двум военным объектам палестинских группировок в секторе Газа", - передает корреспондент.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 12:39
Президент Ирана пригрозил ударом по центру Израиля в случае угрозы
"Эти удары по сектору Газа укрепят решимость нашего народа продолжать борьбу против оккупации, продолжать поддерживать наш народ в Иерусалиме и защищать наши святыни, какими бы ни были жертвы", - заявил РИА Новости представитель движения ХАМАС Хазем Касем.
 
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