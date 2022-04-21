https://ria.ru/20220421/izrail-1784616360.html

Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок

Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок - РИА Новости, 21.04.2022

Израиль нанес авиаудары по военным объектам палестинских группировок

ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок, находящихся в секторе Газа, сообщил корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T02:35

2022-04-21T02:35

2022-04-21T02:35

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израиль

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ГАЗА, 21 апр - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по двум военным объектам палестинских группировок, находящихся в секторе Газа, сообщил корреспондент РИА Новости с места происшествия."Израильские ВВС этой ночью нанесли авиаудары по двум военным объектам палестинских группировок в секторе Газа", - передает корреспондент."Эти удары по сектору Газа укрепят решимость нашего народа продолжать борьбу против оккупации, продолжать поддерживать наш народ в Иерусалиме и защищать наши святыни, какими бы ни были жертвы", - заявил РИА Новости представитель движения ХАМАС Хазем Касем.

https://ria.ru/20220418/iran-1784071774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль