https://ria.ru/20220421/izmena-1784676161.html

Бывший полицейский в Курской области получил 13 лет колонии за госизмену

Бывший полицейский в Курской области получил 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 21.04.2022

Бывший полицейский в Курской области получил 13 лет колонии за госизмену

Курский областной суд приговорил к 13 годам колонии экс-начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова, обвиняемого в государственной измене, сообщает... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:21

2022-04-21T12:21

2022-04-21T16:15

происшествия

россия

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 21 апр — РИА Новости. Курский областной суд приговорил к 13 годам колонии экс-начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова, обвиняемого в государственной измене, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов и управления судебного департамента региона.ФСБ объявила о задержании начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Борзенкова 22 июня 2020 года. По данным ведомства, он передал Службе безопасности Украины секретные сведения, составляющие гостайну. Борзенкова уволили, Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. Статья 275 УК России о госизмене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет."Приговором Курского областного суда Борзенков <…> признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок один год, с лишением специального звания "подполковник полиции", — говорится в сообщении.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20220322/pomosch-1779389662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)