https://ria.ru/20220421/izbienie-1784621187.html
В Бурятии несовершеннолетние девушки жестоко избили школьницу
В Бурятии несовершеннолетние девушки жестоко избили школьницу - РИА Новости, 21.04.2022
В Бурятии несовершеннолетние девушки жестоко избили школьницу
Полиция проводит проверку по факту жестокого избиения 15-летней школьницы в Улан-Удэ двумя несовершеннолетними девушками, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T06:30
2022-04-21T06:30
2022-04-21T06:31
происшествия
улан-удэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого избиения 15-летней школьницы в Улан-Удэ двумя несовершеннолетними девушками, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии.По данным пресс-службы, в сообществе одного из популярных мессенджеров было выявлено видео с несовершеннолетней, которой, по словам автора, неустановленные лица нанесли побои в районе поселка Кирзавод. На лице девочки имелись гематомы, верхняя одежда отсутствовала.Полицейские установили, что девочку избили малознакомая 17-летняя студентка колледжа и её подруга – 15-летняя школьница."По предварительной информации, в заброшенном доме недалеко от остановки общественного транспорта девушки из неприязненных отношений палкой нанесли удары по голове и телу потерпевшей. Кроме того, они сняли с неё и порвали верхнюю одежду и кофту, забрали и разбили сотовый телефон. После чего проводили полураздетую пострадавшую до остановки общественного транспорта, где встретившиеся ей мужчины оказали помощь и вызвали такси. Злоумышленницы скрылись", - сообщили в пресс-службе.В главке отметили, что обе воспитываются в полных благополучных семьях. При этом 15-летняя обидчица состоит на учете в ПДН за совершение общественно-опасного деяния. Также имеется информация о том, что несколькими днями ранее 17-летняя злоумышленница уже наносила побои пострадавшей.В отношении родителей девушек, избивших школьницу, составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Собранные полицейскими материалы направлены в Следственный отдел.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/shkola-1784300135.html
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ
06:30 21.04.2022 (обновлено: 06:31 21.04.2022)
В Бурятии несовершеннолетние девушки жестоко избили школьницу
В Улан-Удэ две девушки жестоко избили 15-летнюю школьницу
КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого избиения 15-летней школьницы в Улан-Удэ двумя несовершеннолетними девушками, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии.
По данным пресс-службы, в сообществе одного из популярных мессенджеров было выявлено видео с несовершеннолетней, которой, по словам автора, неустановленные лица нанесли побои в районе поселка Кирзавод. На лице девочки имелись гематомы, верхняя одежда отсутствовала.
"Данный факт был зарегистрирован в органах внутренних дел, полицейскими незамедлительно начата проверка. Впоследствии в отдел полиции №2...Улан-Удэ поступило заявление от бабушки потерпевшей. Женщина сообщала, что её 15-летнюю внучку не только избили: домой она вернулась без куртки, сотового телефона и ключей", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что девочку избили малознакомая 17-летняя студентка колледжа и её подруга – 15-летняя школьница.
"По предварительной информации, в заброшенном доме недалеко от остановки общественного транспорта девушки из неприязненных отношений палкой нанесли удары по голове и телу потерпевшей. Кроме того, они сняли с неё и порвали верхнюю одежду и кофту, забрали и разбили сотовый телефон. После чего проводили полураздетую пострадавшую до остановки общественного транспорта, где встретившиеся ей мужчины оказали помощь и вызвали такси. Злоумышленницы скрылись", - сообщили в пресс-службе.
В главке отметили, что обе воспитываются в полных благополучных семьях. При этом 15-летняя обидчица состоит на учете в ПДН за совершение общественно-опасного деяния. Также имеется информация о том, что несколькими днями ранее 17-летняя злоумышленница уже наносила побои пострадавшей.
В отношении родителей девушек, избивших школьницу, составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Собранные полицейскими материалы направлены в Следственный отдел.