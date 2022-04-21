https://ria.ru/20220421/izbienie-1784621187.html

В Бурятии несовершеннолетние девушки жестоко избили школьницу

В Бурятии несовершеннолетние девушки жестоко избили школьницу - РИА Новости, 21.04.2022

В Бурятии несовершеннолетние девушки жестоко избили школьницу

Полиция проводит проверку по факту жестокого избиения 15-летней школьницы в Улан-Удэ двумя несовершеннолетними девушками, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T06:30

2022-04-21T06:30

2022-04-21T06:31

происшествия

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту жестокого избиения 15-летней школьницы в Улан-Удэ двумя несовершеннолетними девушками, сообщили РИА Новости в МВД Бурятии.По данным пресс-службы, в сообществе одного из популярных мессенджеров было выявлено видео с несовершеннолетней, которой, по словам автора, неустановленные лица нанесли побои в районе поселка Кирзавод. На лице девочки имелись гематомы, верхняя одежда отсутствовала.Полицейские установили, что девочку избили малознакомая 17-летняя студентка колледжа и её подруга – 15-летняя школьница."По предварительной информации, в заброшенном доме недалеко от остановки общественного транспорта девушки из неприязненных отношений палкой нанесли удары по голове и телу потерпевшей. Кроме того, они сняли с неё и порвали верхнюю одежду и кофту, забрали и разбили сотовый телефон. После чего проводили полураздетую пострадавшую до остановки общественного транспорта, где встретившиеся ей мужчины оказали помощь и вызвали такси. Злоумышленницы скрылись", - сообщили в пресс-службе.В главке отметили, что обе воспитываются в полных благополучных семьях. При этом 15-летняя обидчица состоит на учете в ПДН за совершение общественно-опасного деяния. Также имеется информация о том, что несколькими днями ранее 17-летняя злоумышленница уже наносила побои пострадавшей.В отношении родителей девушек, избивших школьницу, составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Собранные полицейскими материалы направлены в Следственный отдел.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/shkola-1784300135.html

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, улан-удэ