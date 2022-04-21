https://ria.ru/20220421/irtysh-1784736941.html

Омской области важно сохранить экосистему Иртыша, заявил Бурков

Омской области важно сохранить экосистему Иртыша, заявил Бурков - РИА Новости, 21.04.2022

Омской области важно сохранить экосистему Иртыша, заявил Бурков

Сохранение и восстановление экосистемы бассейна Иртыша имеет принципиальное значение для Омской области, заявил губернатор региона Александр Бурков на заседании РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:57

2022-04-21T15:57

2022-04-21T15:57

омская область

экономика

иртыш (река)

омская область

казахстан

александр бурков

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ОМСК, 21 апр – РИА Новости. Сохранение и восстановление экосистемы бассейна Иртыша имеет принципиальное значение для Омской области, заявил губернатор региона Александр Бурков на заседании российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды.В четверг в Омске проходит третье заседание смешанной российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды. Стороны обсуждают синхронизацию действий, направленных на оздоровление Иртыша (Ертиса) в рамках реализации программы российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки на 2021-2024 годы."На прошлогоднем форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который был посвящен вопросам экологии, наши лидеры договорились развивать системное сотрудничество в этой сфере. У наших стран схожие экологические проблемы. А учитывая то, что мы соседи, многие из них являются общими. Значит, и решать их необходимо сообща, объединив усилия. Один из таких вопросов, который имеет принципиально важное значение для нашего региона, – это сохранение и восстановление экосистемы бассейна Иртыша", - сказал глава Омской области.Он отметил, что трансграничная река является источником водоснабжения для многих населенных пунктов Казахстана и России, в том числе Иртыш обеспечивает 90% потребностей в воде миллионного Омска и ряда районов Омской области. Иртыш служит также крупной транспортной артерией.В Омской области для поддержания реки в экологически благоприятном состоянии проводится работа по установлению границ водоохранной зоны Иртыша. Помимо качественных характеристик водных ресурсов для региона особо актуален вопрос количества воды, приходящей из Казахстана. Установленные минимальные попуски воды летом в маловодные годы приводят к понижению уровня воды в Омской области до критических отметок, в связи с чем требуется комплексное согласованное решение на уровне РФ и Казахстана о внутригодовом перераспределении стока Иртыша.

https://ria.ru/20210818/irtysh-1746217509.html

https://ria.ru/20220421/mediki-1784735525.html

иртыш (река)

омская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, иртыш (река), омская область, казахстан, александр бурков