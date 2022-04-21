https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784745362.html

Минюст представил предложения о порядке выхода физлиц из реестра иноагентов

Минюст представил предложения о порядке выхода физлиц из реестра иноагентов - РИА Новости, 21.04.2022

Минюст представил предложения о порядке выхода физлиц из реестра иноагентов

Министерство юстиции России направило президенту Владимиру Путину доклад с предложениями, в частности о возможности выхода из реестра иностранных агентов, в том РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:28

2022-04-21T16:28

2022-04-21T17:03

россия

общество

госдума рф

иноагенты

министерство юстиции рф (минюст россии)

владимир путин

олег свириденко

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России направило президенту Владимиру Путину доклад с предложениями, в частности о возможности выхода из реестра иностранных агентов, в том числе из-за ошибки, сообщил на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.Ранее председатель комиссии Василий Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект, обобщающий нормы российского законодательства об иноагентах. Так, по его словам, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранные источники", "политические деятели", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех.По словам Свириденко, по поручению президента в Минюсте проанализировали действующее законодательство (об иноагентах – ред.) и две недели назад предоставили соответствующий доклад. При этом Свириденко подчеркнул, что законом министерство не занималось."Мы услышали некоторые мысли общественности относительно выхода (из реестра – ред.). Мы в докладе президенту предусмотрели выход для всех субъектов, в том числе – вот это вот новелла, которую даже общественность не предлагала – упрощенный порядок выхода для физических лиц, вошедших туда впервые. Причем этот упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения (в реестре – ред.). Например, ошибка может быть, ну, и в судах, извините меня, ошибки существуют. Если таковая произойдет, то гражданин в течение любого времени, на следующий день, через месяц подает такое заявление. И решением министра, либо замминистра он исключается из этого реестра с момента его вхождения. Полное обнуление. При наличии ошибки", - сказал Свириденко.В министерстве юстиции РФ пояснили РИА Новости, что законопроект предлагает маркировать только те материалы, которые связаны с осуществляемой профессиональной деятельностью или деятельностью, послужившей основанием для включения в реестр. Бытовой контент в соцсетях может не маркироваться."Формат маркировки. Здесь, дабы избежать вот этих всех комических случаев бытовых контентов в соцсетях… такие случаи исключены. В докладе было предложено, что маркировка (будет использоваться – ред.) в режиме только профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом. Все остальное в нашем понимании и той концепции, которая предложена, исключено", - сказал Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.Сейчас в России существует четыре реестра иноагентов: "Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", "Реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента", "Список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", "Реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента".

https://ria.ru/20220421/inoagenty-1784729688.html

https://ria.ru/20220415/inoagenty-1783822968.html

https://ria.ru/20220411/inoagenty-1782911441.html

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

россия, общество, госдума рф, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии), владимир путин, олег свириденко