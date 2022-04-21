https://ria.ru/20220421/inflyatsiya-1784670764.html

Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4 процента

Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4 процента - РИА Новости, 21.04.2022

Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4 процента

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:04

2022-04-21T12:04

2022-04-21T15:24

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Годом ранее показатель составлял 1,3 процента годовых.Только за март нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 2,4% при предварительной оценке в 2,5 процента.Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее при прогнозе ускорения до трех процентов (как и по предварительной оценке).На ситуации сказывается рост цен на энергоносители и металлы, спровоцированный геополитической напряженностью в мире. Ранее британская газета Financial Times писала, что многие европейские компании не смогут проиндексировать сотрудникам зарплаты, чтобы их рост соответствовал уровню инфляции. Дело не только в санкциях против России из-за военной операции на Украине и в сокращении поставок сырья, но и в общей тенденции к более экономному потреблению и уменьшению объемов производства.Германия, Франция, Испания и Италия, как отмечало издание, пытаются "смягчить удар" за счет снижения цен на топливо и счетов за энергопотребление для бедных домохозяйств, некоторые страны также планируют повысить минимальный размер оплаты труда. В то же время за последние три месяца прошлого года номинальная почасовая оплата труда в еврозоне увеличивалась в годовом выражении на полтора процента, что значительно медленнее темпов инфляции, которая за аналогичный период ускорилась на 4,6%.

https://ria.ru/20220421/gretsiya-1784620872.html

https://ria.ru/20220421/krakh-1784620437.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, в мире, европа, евро