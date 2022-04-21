Индия разрешила Японии забрать гуманитарные грузы для Украины
Представитель МИД Багчи: Индия разрешила Японии забрать гуманитарные грузы для Украины
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр – РИА Новости. Индия разрешила Японии забрать гуманитарные грузы со склада ООН в Мумбаи для Украины с использованием коммерческих рейсов, но для выдачи разрешения на пролет самолета сил самобороны Японии необходим отдельный запрос, сообщил официальный представитель МИД Ариндам Багчи.
"Мы получили запрос из Японии на разрешение приземлиться в Мумбаи. Насколько мы понимаем, чтобы забрать гуманитарные грузы, там есть склад УВКБ ООН, где можно забрать гуманитарные грузы со склада, чтобы доставить их в Украину и соседние страны. Я хотел бы подтвердить, что мы передали свое согласие на доставку грузов из Индии с использованием коммерческих самолетов. Также нам необходимо получить отдельный запрос на получение разрешения на пролет самолета сил самообороны Японии с гуманитарным грузом для Украины", - сказал Багчи в ходе брифинга.
Ранее агентство Киодо сообщило, что Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с грузом помощи Украине. Самолет должен был в конце апреля отвезти груз гуманитарной помощи в соседние с Украиной Польшу и Румынию по линии комиссариата ООН по делам беженцев. В качестве перевалочных пунктов для этого используются Индия и ОАЭ.
По данным агентства, вопрос был согласован с Индией на рабочем уровне, но 20 апреля поступил отказ. В качестве причины называется недостаток согласования. Теперь для урегулирования вопроса и планов отправки помощи решено перенести официальное решение по нему, которое должны были принять на заседании правительства в пятницу.
В марте Япония направляла Украине помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток, камер, средств гигиены, сухих пайков, генераторов сил самообороны. Во вторник глава минобороны Японии Нобуо Киси сообщил о планах отправки на Украину в качестве гуманитарной помощи беспилотников для наблюдения, масок и одежды химзащиты.