https://ria.ru/20220421/indiya-1784726781.html

Индия разрешила Японии забрать гуманитарные грузы для Украины

Индия разрешила Японии забрать гуманитарные грузы для Украины - РИА Новости, 21.04.2022

Индия разрешила Японии забрать гуманитарные грузы для Украины

Индия разрешила Японии забрать гуманитарные грузы со склада ООН в Мумбаи для Украины с использованием коммерческих рейсов, но для выдачи разрешения на пролет... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:14

2022-04-21T15:14

2022-04-21T15:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нобуо киси

япония

украина

индия

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

министерство обороны японии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр – РИА Новости. Индия разрешила Японии забрать гуманитарные грузы со склада ООН в Мумбаи для Украины с использованием коммерческих рейсов, но для выдачи разрешения на пролет самолета сил самобороны Японии необходим отдельный запрос, сообщил официальный представитель МИД Ариндам Багчи."Мы получили запрос из Японии на разрешение приземлиться в Мумбаи. Насколько мы понимаем, чтобы забрать гуманитарные грузы, там есть склад УВКБ ООН, где можно забрать гуманитарные грузы со склада, чтобы доставить их в Украину и соседние страны. Я хотел бы подтвердить, что мы передали свое согласие на доставку грузов из Индии с использованием коммерческих самолетов. Также нам необходимо получить отдельный запрос на получение разрешения на пролет самолета сил самообороны Японии с гуманитарным грузом для Украины", - сказал Багчи в ходе брифинга.Ранее агентство Киодо сообщило, что Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с грузом помощи Украине. Самолет должен был в конце апреля отвезти груз гуманитарной помощи в соседние с Украиной Польшу и Румынию по линии комиссариата ООН по делам беженцев. В качестве перевалочных пунктов для этого используются Индия и ОАЭ.По данным агентства, вопрос был согласован с Индией на рабочем уровне, но 20 апреля поступил отказ. В качестве причины называется недостаток согласования. Теперь для урегулирования вопроса и планов отправки помощи решено перенести официальное решение по нему, которое должны были принять на заседании правительства в пятницу.В марте Япония направляла Украине помощь в виде нелетального оборонного снаряжения: бронежилетов, шлемов, теплой одежды, палаток, камер, средств гигиены, сухих пайков, генераторов сил самообороны. Во вторник глава минобороны Японии Нобуо Киси сообщил о планах отправки на Украину в качестве гуманитарной помощи беспилотников для наблюдения, масок и одежды химзащиты.

https://ria.ru/20220420/druzhba-1784606992.html

https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нобуо киси, япония, украина, индия, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, министерство обороны японии, оон