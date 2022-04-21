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Британия запретила импорт серебра и икры из России - РИА Новости, 21.04.2022
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Британия запретила импорт серебра и икры из России
Британия запретила импорт серебра и икры из России - РИА Новости, 21.04.2022
Британия запретила импорт серебра и икры из России
Великобритания ввела запрет на импорт из РФ серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, сообщает департамент международной... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:52
2022-04-21T16:57
экономика
великобритания
россия
санкции в отношении россии
белоруссия
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ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Великобритания ввела запрет на импорт из РФ серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, сообщает департамент международной торговли."Новые санкции, объявленные сегодня министром международной торговли Анн-Мари Тревельян и канцлером казначейства Риши Сунаком, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру. Мы также увеличим тарифы на 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук", - отмечается в сообщении.Ранее Великобритания уже повысила тарифы на товары из России и Белоруссии, запретив импорт чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши и прекратив любую новую поддержку экспортного финансирования Великобритании для России и Белоруссии.
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экономика, великобритания, россия, санкции в отношении россии, белоруссия
16:52 21.04.2022 (обновлено: 16:57 21.04.2022)
 
Британия запретила импорт серебра и икры из России

Британия запретила импорт серебра, икры и изделий из дерева из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Великобритания ввела запрет на импорт из РФ серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов, включая икру, сообщает департамент международной торговли.
"Новые санкции, объявленные сегодня министром международной торговли Анн-Мари Тревельян и канцлером казначейства Риши Сунаком, будут включать запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных продуктов из России, включая икру. Мы также увеличим тарифы на 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии на сумму около 130 миллионов фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук", - отмечается в сообщении.
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15:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России
Ранее Великобритания уже повысила тарифы на товары из России и Белоруссии, запретив импорт чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши и прекратив любую новую поддержку экспортного финансирования Великобритании для России и Белоруссии.
 
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