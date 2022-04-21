Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком
Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком в эфире Матч ТВ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дмитрий Губерниев подарил Ольге Бузовой букет красных роз, книги о Карлсоне и конфеты с коньяком в эфире Матч ТВ. Таким образом, он обыграл произошедший ранее инцидент в эфире телеканала, когда довел ведущую до слез вопросом, перестала ли она пить коньяк по утрам.
"Королевы сидят, а подданные к ним подходят. Эти цветы сегодня только для одной женщины. Оля! Между нами было многое… Наш с вами диалог – это лучшее, что было в моей жизни. Не таите на меня зла", – сказал Губерниев.
После этого он поцеловал Бузовой руку и предложил съесть по конфете, однако, ведущая отказалась.
"У меня к вам есть предложение, как к самому ярому моему поклоннику, чья жизнь приобрела такие яркие краски после встречи со мной. Приглашаю вас на мое шоу", – ответила Ольга.
Ранее Бузова появилась в эфире Матч ТВ после скандала. Съемки раскритиковали пользователи Сети.
26 ноября 2021, 12:36Шоубиз"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу