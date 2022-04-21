https://ria.ru/20220421/guberniev-1784698707.html

Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком

Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком - РИА Новости, 21.04.2022

Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком

Дмитрий Губерниев подарил Ольге Бузовой букет красных роз, книги о Карлсоне и конфеты с коньяком в эфире Матч ТВ. Таким образом, он обыграл произошедший ранее... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:02

2022-04-21T14:02

2022-04-21T14:02

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дмитрий Губерниев подарил Ольге Бузовой букет красных роз, книги о Карлсоне и конфеты с коньяком в эфире Матч ТВ. Таким образом, он обыграл произошедший ранее инцидент в эфире телеканала, когда довел ведущую до слез вопросом, перестала ли она пить коньяк по утрам.После этого он поцеловал Бузовой руку и предложил съесть по конфете, однако, ведущая отказалась.Ранее Бузова появилась в эфире Матч ТВ после скандала. Съемки раскритиковали пользователи Сети.

https://ria.ru/20211126/guberniev-1760854641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дмитрий губерниев, ольга бузова, шоу-бизнес