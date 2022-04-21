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Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком - РИА Новости, 21.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220421/guberniev-1784698707.html
Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком
Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком - РИА Новости, 21.04.2022
Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком
Дмитрий Губерниев подарил Ольге Бузовой букет красных роз, книги о Карлсоне и конфеты с коньяком в эфире Матч ТВ. Таким образом, он обыграл произошедший ранее... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:02
2022-04-21T14:02
шоубиз
знаменитости
дмитрий губерниев
ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дмитрий Губерниев подарил Ольге Бузовой букет красных роз, книги о Карлсоне и конфеты с коньяком в эфире Матч ТВ. Таким образом, он обыграл произошедший ранее инцидент в эфире телеканала, когда довел ведущую до слез вопросом, перестала ли она пить коньяк по утрам.После этого он поцеловал Бузовой руку и предложил съесть по конфете, однако, ведущая отказалась.Ранее Бузова появилась в эфире Матч ТВ после скандала. Съемки раскритиковали пользователи Сети.
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знаменитости, дмитрий губерниев, ольга бузова, шоу-бизнес
14:02 21.04.2022
 
Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком

Губерниев подарил Бузовой книги о Карлсоне и конфеты с коньяком в эфире Матч ТВ

© МАТЧ ТВКадр трансляции пресс-конференции телеканала "МАТЧ ТВ": "Куда двигаться российскому спорту?"
Кадр трансляции пресс-конференции телеканала МАТЧ ТВ: Куда двигаться российскому спорту?
© МАТЧ ТВ
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Дмитрий Губерниев подарил Ольге Бузовой букет красных роз, книги о Карлсоне и конфеты с коньяком в эфире Матч ТВ. Таким образом, он обыграл произошедший ранее инцидент в эфире телеканала, когда довел ведущую до слез вопросом, перестала ли она пить коньяк по утрам.

"Королевы сидят, а подданные к ним подходят. Эти цветы сегодня только для одной женщины. Оля! Между нами было многое… Наш с вами диалог – это лучшее, что было в моей жизни. Не таите на меня зла", – сказал Губерниев.

После этого он поцеловал Бузовой руку и предложил съесть по конфете, однако, ведущая отказалась.

"У меня к вам есть предложение, как к самому ярому моему поклоннику, чья жизнь приобрела такие яркие краски после встречи со мной. Приглашаю вас на мое шоу", – ответила Ольга.

Ранее Бузова появилась в эфире Матч ТВ после скандала. Съемки раскритиковали пользователи Сети.
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"Что за бузовщина?": Губерниев отказался пить коньяк на съемках шоу
 
ШоубизЗнаменитостиДмитрий ГуберниевОльга БузоваШоу-бизнес
 
 
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