https://ria.ru/20220329/buzova-1780674984.html

Ольгу Бузову раскритиковали за новое появление на "Матч ТВ"

Ольгу Бузову раскритиковали за новое появление на "Матч ТВ" - РИА Новости, 29.03.2022

Ольгу Бузову раскритиковали за новое появление на "Матч ТВ"

Ольгу Бузову раскритиковали в социальных сетях за новое появление на телеканале "Матч ТВ". Девушка посетила студию во время игры хоккейных клубов "Авангард" и... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:20

2022-03-29T16:20

2022-03-29T16:20

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ольга бузова

дмитрий губерниев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ольгу Бузову раскритиковали в социальных сетях за новое появление на телеканале "Матч ТВ". Девушка посетила студию во время игры хоккейных клубов "Авангард" и "Металлург".Певица в эфире отметила, что всегда приносит мужчинам удачу.Однако в комментариях не все были довольны появлением артистки на экране.Не смог пройти мимо этого события и Дмитрий Губерниев. Он с иронией вспомнил о беседе с певицей в прошлом году.Летом 2021 года между Бузовой и Дмитрием Губерниевым в эфире "Матч ТВ" произошла перепалка. Спортивный комментатор довел артистку до слез, в том числе вопросом "Вы перестали пить коньяк по утрам или нет?". Бузова в ответ назвала Губерниева "дном".

https://rsport.ria.ru/20210614/buzova-1736989544.html

https://ria.ru/20210820/buzova-1746597213.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ольга бузова, дмитрий губерниев, шоу-бизнес