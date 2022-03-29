https://ria.ru/20220329/buzova-1780674984.html
Ольгу Бузову раскритиковали за новое появление на "Матч ТВ"
Ольгу Бузову раскритиковали за новое появление на "Матч ТВ" - РИА Новости, 29.03.2022
Ольгу Бузову раскритиковали за новое появление на "Матч ТВ"
Ольгу Бузову раскритиковали в социальных сетях за новое появление на телеканале "Матч ТВ". Девушка посетила студию во время игры хоккейных клубов "Авангард" и... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:20
2022-03-29T16:20
2022-03-29T16:20
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дмитрий губерниев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ольгу Бузову раскритиковали в социальных сетях за новое появление на телеканале "Матч ТВ". Девушка посетила студию во время игры хоккейных клубов "Авангард" и "Металлург".Певица в эфире отметила, что всегда приносит мужчинам удачу.Однако в комментариях не все были довольны появлением артистки на экране.Не смог пройти мимо этого события и Дмитрий Губерниев. Он с иронией вспомнил о беседе с певицей в прошлом году.Летом 2021 года между Бузовой и Дмитрием Губерниевым в эфире "Матч ТВ" произошла перепалка. Спортивный комментатор довел артистку до слез, в том числе вопросом "Вы перестали пить коньяк по утрам или нет?". Бузова в ответ назвала Губерниева "дном".
https://rsport.ria.ru/20210614/buzova-1736989544.html
https://ria.ru/20210820/buzova-1746597213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ольга бузова, дмитрий губерниев, шоу-бизнес
Ольгу Бузову раскритиковали за новое появление на "Матч ТВ"
Ольгу Бузову раскритиковали в социальных сетях за новое появление на "Матч ТВ"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ольгу Бузову раскритиковали в социальных сетях за новое появление на телеканале "Матч ТВ". Девушка посетила студию во время игры хоккейных клубов "Авангард" и "Металлург".
"Ольга Бузова создана для "Матч ТВ". Эту любовь на века мы сохраним в наших сердцах", – написала Тина Канделаки, разместившая в соцсетях фрагмент видео.
Певица в эфире отметила, что всегда приносит мужчинам удачу.
"С удовольствием буду посещать мужские студии, где находятся достойные мужчины. Это важно. <…> Я всегда приношу мужчинам удачу, у меня хорошая энергетика", – сказала Бузова.
Однако в комментариях не все были довольны появлением артистки на экране.
"Нет. Извините. Она не соответствует", "Неприятная особа. Лезет везде. Раздражает большинство, но деньги ей дороже", "Уберите ее с экрана", "Что она толкового может дать каналу и зрителю?" – написали пользователи.
Не смог пройти мимо этого события и Дмитрий Губерниев. Он с иронией вспомнил о беседе с певицей в прошлом году.
"О, Бузова была на "Матче"? И мне никто ничего не сказал? Оля, как же это так? Нам расстаться, словно не было любви?" – пошутил комментатор.
Летом 2021 года между Бузовой и Дмитрием Губерниевым в эфире "Матч ТВ" произошла перепалка. Спортивный комментатор довел
артистку до слез, в том числе вопросом "Вы перестали пить коньяк по утрам или нет?". Бузова в ответ назвала Губерниева "дном".