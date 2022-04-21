https://ria.ru/20220421/gretsiya-1784620872.html

Греки пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций

Греки пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 21.04.2022

Греки пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций

Беспрецедентно масштабные антироссийские санкции и рост цен на энергоносители оказывают крайне негативное влияние на Грецию и вынуждают людей менять свой образ... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T06:12

2022-04-21T06:12

2022-04-21T06:12

россия

евросоюз

украина

в мире

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756265234_0:138:3214:1946_1920x0_80_0_0_d7180109819b25ce1a8f24132cac094a.jpg

ИРАКЛИОН (Греция), 21 апр - РИА Новости. Беспрецедентно масштабные антироссийские санкции и рост цен на энергоносители оказывают крайне негативное влияние на Грецию и вынуждают людей менять свой образ жизни, рассказали РИА Новости жители страны.Евросоюз 8 апреля объявил о введении пятого пакета антироссийских санкций в связи с военной операцией на Украине. Он включает запрет на импорт угля и других твердых ископаемых видов топлива, несмотря на то, что доля российского импорта в ЕС в 2021 году составила: газа - около 45%, сырой нефти - 27%, угля - 46%. Этот шаг привел к резкому росту цен на энергоносители по всей Европе.Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что глобальная инфляция будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее, и достигнет 5,7% в этом году в странах с развитой экономикой и 8,7% в развивающихся странах, что как минимум на 2% выше, чем прогнозировалось в январе. В то же время МВФ понизил прогноз экономического роста в еврозоне до 2,8% в этом году и до 2,3% в 2023 году, что на 1,1% ниже, чем предполагалось ранее.Повышение цен в первую очередь коснется энергетического сектора, учитывая текущую ситуацию на европейском энергетическом рынке, усугубленную санкциями ЕС против России, пояснил Мпернидакис."Энергоресурсы больше всего пострадали от этого роста, и это то, что будет продолжаться, и ситуация еще больше ухудшится в ближайшие несколько месяцев, особенно в случае введения новых санкций против России в отношении газа. Если европейцы в ближайшее время не решат вопрос с поставками газа, а также применят к россиянам дополнительные санкции или если русские "перекроют газовый кран", то мы окажемся в очень серьезной ситуации", - заключил экономист.Восьмого марта Еврокомиссия предложила разработать специальный план по снижению потребности в российском газе на две трети уже в этом году. Комиссия заявила, что так называемый план REPowerEU будет направлен на диверсификацию поставок газа, ускорение развертывания возобновляемых источников и замену газа в производстве тепла и электроэнергии. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что сократить потребность ЕС в российском газе на две трети будет "чертовски сложно", но возможно.По его словам, греки теперь стараются не пользоваться своими автомобилями, несмотря на пасхальный сезон, помня о необходимости экономить."Они их больше не заправляют. Сейчас перед пасхальными праздниками клиенты обычно заправляли свои машины, так как многие везли свои семьи в свои деревни на праздники, но пока этого не происходит, и люди в основном заправляют свои машины на 10 или 20 евро только для того, чтобы использовать автомобили для крайне необходимых поездок", - добавил Стелиос.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/yaytsa-1784614574.html

https://ria.ru/20220421/sitszinpin-1784620188.html

россия

украина

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, евросоюз, украина, в мире, греция