https://ria.ru/20220421/gospitalizatsiya-1784728766.html

Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ

Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ - РИА Новости, 21.04.2022

Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ

Семь человек госпитализированы после пожара в оборонном НИИ в Твери, из них трое в реанимации, сообщили РИА Новости врачи областной клинической больницы. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:24

2022-04-21T15:24

2022-04-21T15:40

происшествия

тверская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Семь человек госпитализированы после пожара в оборонном НИИ в Твери, из них трое в реанимации, сообщили РИА Новости врачи областной клинической больницы."Четыре человека находятся в ожоговом отделении", - сказала представитель ожогового отделения.Представитель реанимационного отделения рассказал РИА Новости, что еще троих пострадавших поместили в реанимацию.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь, сообщили в командовании гарнизона. Персонал организации эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при пожаре два человека погибли, еще 20 пострадали.

https://ria.ru/20220421/pozhary-1784726462.html

тверская область

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2022

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происшествия, тверская область