https://ria.ru/20220421/gospitalizatsiya-1784728766.html
Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ
Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ - РИА Новости, 21.04.2022
Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ
Семь человек госпитализированы после пожара в оборонном НИИ в Твери, из них трое в реанимации, сообщили РИА Новости врачи областной клинической больницы. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:24
2022-04-21T15:24
2022-04-21T15:40
происшествия
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784724449_0:65:1260:774_1920x0_80_0_0_7475b44284930f52c5bf262ab9f22002.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Семь человек госпитализированы после пожара в оборонном НИИ в Твери, из них трое в реанимации, сообщили РИА Новости врачи областной клинической больницы."Четыре человека находятся в ожоговом отделении", - сказала представитель ожогового отделения.Представитель реанимационного отделения рассказал РИА Новости, что еще троих пострадавших поместили в реанимацию.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь, сообщили в командовании гарнизона. Персонал организации эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при пожаре два человека погибли, еще 20 пострадали.
https://ria.ru/20220421/pozhary-1784726462.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784724449_205:0:1260:791_1920x0_80_0_0_6697a7415d0a4781dc1115571df5ad19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверская область
15:24 21.04.2022 (обновлено: 15:40 21.04.2022)
Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ
Семь человек госпитализировали после пожара в тверском НИИ, трое из них в реанимации
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Семь человек госпитализированы после пожара в оборонном НИИ в Твери, из них трое в реанимации, сообщили РИА Новости врачи областной клинической больницы.
"Четыре человека находятся в ожоговом отделении", - сказала представитель ожогового отделения.
Представитель реанимационного отделения рассказал РИА Новости, что еще троих пострадавших поместили в реанимацию.
Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь, сообщили в командовании гарнизона. Персонал организации эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при пожаре два человека погибли, еще 20 пострадали.