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Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ - РИА Новости, 21.04.2022
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Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ
Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ - РИА Новости, 21.04.2022
Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ
Семь человек госпитализированы после пожара в оборонном НИИ в Твери, из них трое в реанимации, сообщили РИА Новости врачи областной клинической больницы. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:24
2022-04-21T15:40
происшествия
тверская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Семь человек госпитализированы после пожара в оборонном НИИ в Твери, из них трое в реанимации, сообщили РИА Новости врачи областной клинической больницы."Четыре человека находятся в ожоговом отделении", - сказала представитель ожогового отделения.Представитель реанимационного отделения рассказал РИА Новости, что еще троих пострадавших поместили в реанимацию.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь, сообщили в командовании гарнизона. Персонал организации эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при пожаре два человека погибли, еще 20 пострадали.
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тверская область
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происшествия, тверская область
15:24 21.04.2022 (обновлено: 15:40 21.04.2022)
 
Семь человек попали в больницу после пожара в тверском оборонном НИИ

Семь человек госпитализировали после пожара в тверском НИИ, трое из них в реанимации

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Семь человек госпитализированы после пожара в оборонном НИИ в Твери, из них трое в реанимации, сообщили РИА Новости врачи областной клинической больницы.
"Четыре человека находятся в ожоговом отделении", - сказала представитель ожогового отделения.
Представитель реанимационного отделения рассказал РИА Новости, что еще троих пострадавших поместили в реанимацию.
Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь, сообщили в командовании гарнизона. Персонал организации эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при пожаре два человека погибли, еще 20 пострадали.
Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:13
Пожары в научных учреждениях, подведомственных Минобороны России
 
ПроисшествияТверская область
 
 
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