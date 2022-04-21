Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ выросло до трех
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщил о двух пострадавших при обстрелах города.
"Дополнительно выявлен еще один пострадавший при дневном обстреле Центрально-Городского района Горловки. Мужчина 1970 года рождения. Увы, на сегодня уже трое горловчан пострадали от агрессии вооруженных формирований Украины",- написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.