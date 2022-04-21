https://ria.ru/20220421/gorlovka-1784765560.html

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех - РИА Новости, 21.04.2022

Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех

Число пострадавших при обстрелах Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:45

2022-04-21T17:45

2022-04-21T17:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донбасс

донецкая народная республика

стирол

владимир путин

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщил о двух пострадавших при обстрелах города."Дополнительно выявлен еще один пострадавший при дневном обстреле Центрально-Городского района Горловки. Мужчина 1970 года рождения. Увы, на сегодня уже трое горловчан пострадали от агрессии вооруженных формирований Украины",- написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220421/donetsk-1784667691.html

горловка

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донбасс, донецкая народная республика, стирол, владимир путин