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Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/gorlovka-1784765560.html
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех - РИА Новости, 21.04.2022
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех
Число пострадавших при обстрелах Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:45
2022-04-21T17:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донбасс
донецкая народная республика
стирол
владимир путин
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщил о двух пострадавших при обстрелах города."Дополнительно выявлен еще один пострадавший при дневном обстреле Центрально-Городского района Горловки. Мужчина 1970 года рождения. Увы, на сегодня уже трое горловчан пострадали от агрессии вооруженных формирований Украины",- написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/donetsk-1784667691.html
горловка
донбасс
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в мире, горловка, донбасс, донецкая народная республика, стирол, владимир путин
17:45 21.04.2022
 
Число пострадавших при обстрелах Горловки выросло до трех

Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ выросло до трех

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Горловки в Донецкой народной республике со стороны украинских войск в четверг возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщил о двух пострадавших при обстрелах города.
"Дополнительно выявлен еще один пострадавший при дневном обстреле Центрально-Городского района Горловки. Мужчина 1970 года рождения. Увы, на сегодня уже трое горловчан пострадали от агрессии вооруженных формирований Украины",- написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
11:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонбассДонецкая Народная РеспубликаСтиролВладимир Путин
 
 
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