11:58 21.04.2022 (обновлено: 17:20 21.04.2022)
Суд оштрафовал Google из-за роликов с призывами к терактам в России
Google оштрафовали на семь миллионов рублей из-за роликов с призывами к терактам в России
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Компанию Google оштрафовали в общей сложности на 11 миллионов рублей по двум административным протоколам — за распространение фейков и неудаление роликов с YouTube, сообщил корреспондент РИА Новости.
Дела рассматривал мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.
Так, штраф в семь миллионов рублей на компанию наложили за неудаление роликов "Правого сектора"* с призывами к терактам и диверсиям на территории России, материалов официального канала батальона "Азов" и других материалов украинских неонацистских группировок.
Кроме того, компания должна выплатить еще четыре миллиона рублей за распространение видеороликов с недостоверными сведениями о потерях российской армии и жертвах среди мирного населения во время спецоперации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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