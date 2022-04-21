https://ria.ru/20220421/google-1784668048.html

Суд оштрафовал Google из-за роликов с призывами к терактам в России

Суд оштрафовал Google из-за роликов с призывами к терактам в России - РИА Новости, 21.04.2022

Суд оштрафовал Google из-за роликов с призывами к терактам в России

Компанию Google оштрафовали в общей сложности на 11 миллионов рублей по двум административным протоколам — за распространение фейков и неудаление роликов с... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:58

2022-04-21T11:58

2022-04-21T17:20

google

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россия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Компанию Google оштрафовали в общей сложности на 11 миллионов рублей по двум административным протоколам — за распространение фейков и неудаление роликов с YouTube, сообщил корреспондент РИА Новости.Дела рассматривал мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.Так, штраф в семь миллионов рублей на компанию наложили за неудаление роликов "Правого сектора"* с призывами к терактам и диверсиям на территории России, материалов официального канала батальона "Азов" и других материалов украинских неонацистских группировок.Кроме того, компания должна выплатить еще четыре миллиона рублей за распространение видеороликов с недостоверными сведениями о потерях российской армии и жертвах среди мирного населения во время спецоперации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля министр иностранных дел Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

google, происшествия, россия, youtube