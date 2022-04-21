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Гондурас впервые в истории экстрадировал экс-президента для суда в США - РИА Новости, 21.04.2022
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Гондурас впервые в истории экстрадировал экс-президента для суда в США
Гондурас впервые в истории экстрадировал экс-президента для суда в США - РИА Новости, 21.04.2022
Гондурас впервые в истории экстрадировал экс-президента для суда в США
Власти Гондураса на авиабазе Эрнана Акосты Мехии передали экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо агентам Управления по борьбе с наркотиками США DEA... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:54
2022-04-21T22:54
в мире
хуан орландо эрнандес
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сша
нью-йорк (город)
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МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Власти Гондураса на авиабазе Эрнана Акосты Мехии передали экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо агентам Управления по борьбе с наркотиками США DEA для экстрадиции и суда по обвинениям в преступлениях, связанных с наркоторговлей, сообщили местные СМИ."Бывший президент Хуан Орландо Эрнандес был передан агентам Управления по борьбе с наркотиками для его экстрадиции в Соединенные Штаты. Через несколько минут взлетит самолет, который доставит его в североамериканскую страну", - сообщило издание Heraldo.Политик, руководивший страной в 2014-2022 годах, утром в четверг был вертолетом доставлен на военную авиабазу из расположения спецназа "Кобра" в столице страны, где его содержали с момента ареста в феврале текущего года. Перед выдачей он записал видеообращение, в котором вновь заявил о своей невиновности. Сотрудники DEA доставят Эрнандеса в Нью-Йорк, где суд Южного округа рассматривает дело о его связях с наркоторговцами.Верховный суд Гондураса 28 марта одобрил его экстрадицию в США по обвинениям в сговоре с целью ввоза наркотических веществ, производстве, распространении и хранении наркотиков с целью распространения. Это первое решение такого рода в истории Гондураса в отношении бывшего руководителя исполнительной власти.Силовые ведомства Гондураса в начале апреля приступили к конфискации и аресту семейного имущества политика - десятки объектов недвижимости, транспортная техника, компании и финансовые инструменты, которые могут иметь незаконное происхождение.Семья Эрнандеса накануне экстрадиции распространила заявление, в котором выразила доверие североамериканскому правосудию и уверенность в благоприятном исходе дела. Решение суда об экстрадиции они назвали сильным ударом для всей семьи. Защищать экс-президента в суде, по информации издания Heraldo, будет бывший заместитель прокурора штата Флорида Даниэль Перес.
https://ria.ru/20220217/gonduras-1773236253.html
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в мире, хуан орландо эрнандес, гондурас, сша, нью-йорк (город)
22:54 21.04.2022
 
Гондурас впервые в истории экстрадировал экс-президента для суда в США

Гондурас впервые в истории экстрадировал экс-президента Хуана Альварадо для суда в США

© AP Photo / Rodrigo AbdТегусигальпа, Гондурас
Тегусигальпа, Гондурас - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Тегусигальпа, Гондурас . Архивное фото
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МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Власти Гондураса на авиабазе Эрнана Акосты Мехии передали экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо агентам Управления по борьбе с наркотиками США DEA для экстрадиции и суда по обвинениям в преступлениях, связанных с наркоторговлей, сообщили местные СМИ.
"Бывший президент Хуан Орландо Эрнандес был передан агентам Управления по борьбе с наркотиками для его экстрадиции в Соединенные Штаты. Через несколько минут взлетит самолет, который доставит его в североамериканскую страну", - сообщило издание Heraldo.
Экс-президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 03:31
СМИ: суд Гондураса отправил под арест экс-президента страны
Политик, руководивший страной в 2014-2022 годах, утром в четверг был вертолетом доставлен на военную авиабазу из расположения спецназа "Кобра" в столице страны, где его содержали с момента ареста в феврале текущего года. Перед выдачей он записал видеообращение, в котором вновь заявил о своей невиновности. Сотрудники DEA доставят Эрнандеса в Нью-Йорк, где суд Южного округа рассматривает дело о его связях с наркоторговцами.
Верховный суд Гондураса 28 марта одобрил его экстрадицию в США по обвинениям в сговоре с целью ввоза наркотических веществ, производстве, распространении и хранении наркотиков с целью распространения. Это первое решение такого рода в истории Гондураса в отношении бывшего руководителя исполнительной власти.
Силовые ведомства Гондураса в начале апреля приступили к конфискации и аресту семейного имущества политика - десятки объектов недвижимости, транспортная техника, компании и финансовые инструменты, которые могут иметь незаконное происхождение.
Семья Эрнандеса накануне экстрадиции распространила заявление, в котором выразила доверие североамериканскому правосудию и уверенность в благоприятном исходе дела. Решение суда об экстрадиции они назвали сильным ударом для всей семьи. Защищать экс-президента в суде, по информации издания Heraldo, будет бывший заместитель прокурора штата Флорида Даниэль Перес.
Скорая помощь в Гондурасе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля 2021, 12:11
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В миреХуан Орландо ЭрнандесГондурасСШАНью-Йорк (город)
 
 
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