Гондурас впервые в истории экстрадировал экс-президента для суда в США
Гондурас впервые в истории экстрадировал экс-президента Хуана Альварадо для суда в США
© AP Photo / Rodrigo AbdТегусигальпа, Гондурас
© AP Photo / Rodrigo Abd
Тегусигальпа, Гондурас . Архивное фото
МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Власти Гондураса на авиабазе Эрнана Акосты Мехии передали экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо агентам Управления по борьбе с наркотиками США DEA для экстрадиции и суда по обвинениям в преступлениях, связанных с наркоторговлей, сообщили местные СМИ.
"Бывший президент Хуан Орландо Эрнандес был передан агентам Управления по борьбе с наркотиками для его экстрадиции в Соединенные Штаты. Через несколько минут взлетит самолет, который доставит его в североамериканскую страну", - сообщило издание Heraldo.
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Политик, руководивший страной в 2014-2022 годах, утром в четверг был вертолетом доставлен на военную авиабазу из расположения спецназа "Кобра" в столице страны, где его содержали с момента ареста в феврале текущего года. Перед выдачей он записал видеообращение, в котором вновь заявил о своей невиновности. Сотрудники DEA доставят Эрнандеса в Нью-Йорк, где суд Южного округа рассматривает дело о его связях с наркоторговцами.
Верховный суд Гондураса 28 марта одобрил его экстрадицию в США по обвинениям в сговоре с целью ввоза наркотических веществ, производстве, распространении и хранении наркотиков с целью распространения. Это первое решение такого рода в истории Гондураса в отношении бывшего руководителя исполнительной власти.
Силовые ведомства Гондураса в начале апреля приступили к конфискации и аресту семейного имущества политика - десятки объектов недвижимости, транспортная техника, компании и финансовые инструменты, которые могут иметь незаконное происхождение.
Семья Эрнандеса накануне экстрадиции распространила заявление, в котором выразила доверие североамериканскому правосудию и уверенность в благоприятном исходе дела. Решение суда об экстрадиции они назвали сильным ударом для всей семьи. Защищать экс-президента в суде, по информации издания Heraldo, будет бывший заместитель прокурора штата Флорида Даниэль Перес.
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