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Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники - РИА Новости, 21.04.2022
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Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники
Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники - РИА Новости, 21.04.2022
Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники
Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в стране, призвало власти... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T19:23
2022-04-21T19:26
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в стране, призвало власти принять "исчерпывающие меры", чтобы не допустить повторения инцидентов, говорится в заявлении дипмиссии.В посольстве отметили, что за последние за последние несколько дней атака подверглись памятник погибшим советским воинам в Потсдаме, мемориальные объекты в Нойбранденбурге и Зюре."Рассматриваем эти подлые акции как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма. Незамедлительно проинформировали об инцидентах германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атак вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.Российские дипломаты отметили, что "подобные эксцессы в последнее время приобретают регулярный характер". "В этой связи указали на необходимость принятия исчерпывающих мер для недопущения их повторения впредь в соответствии с положениями соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германии об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - заявили в посольстве.Дипломаты также поблагодарили коммунальные власти за "быстрое реагирование на обращения посольства и оперативное устранение последствий актов вандализма".
https://ria.ru/20220421/monument-1784761437.html
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в мире, потсдам, европа, мид германии, россия
19:23 21.04.2022 (обновлено: 19:26 21.04.2022)
 
Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники

Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на советские памятники

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВход в мемориальный комплекс воинам Советской армии в парке Шёнхольцер-Хайде в административном округе Берлина Панкове
Вход в мемориальный комплекс воинам Советской армии в парке Шёнхольцер-Хайде в административном округе Берлина Панкове - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вход в мемориальный комплекс воинам Советской армии в парке Шёнхольцер-Хайде в административном округе Берлина Панкове. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в стране, призвало власти принять "исчерпывающие меры", чтобы не допустить повторения инцидентов, говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве отметили, что за последние за последние несколько дней атака подверглись памятник погибшим советским воинам в Потсдаме, мемориальные объекты в Нойбранденбурге и Зюре.
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"Рассматриваем эти подлые акции как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма. Незамедлительно проинформировали об инцидентах германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атак вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.
Российские дипломаты отметили, что "подобные эксцессы в последнее время приобретают регулярный характер". "В этой связи указали на необходимость принятия исчерпывающих мер для недопущения их повторения впредь в соответствии с положениями соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германии об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - заявили в посольстве.
Дипломаты также поблагодарили коммунальные власти за "быстрое реагирование на обращения посольства и оперативное устранение последствий актов вандализма".
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