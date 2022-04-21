https://ria.ru/20220421/germaniya-1784788280.html

Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники

Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники - РИА Новости, 21.04.2022

Посольство России в Берлине направило ноту в МИД из-за атак на памятники

Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в стране, призвало власти... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:23

2022-04-21T19:23

2022-04-21T19:26

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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи новыми актами вандализма в отношении советских памятников в стране, призвало власти принять "исчерпывающие меры", чтобы не допустить повторения инцидентов, говорится в заявлении дипмиссии.В посольстве отметили, что за последние за последние несколько дней атака подверглись памятник погибшим советским воинам в Потсдаме, мемориальные объекты в Нойбранденбурге и Зюре."Рассматриваем эти подлые акции как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма. Незамедлительно проинформировали об инцидентах германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атак вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.Российские дипломаты отметили, что "подобные эксцессы в последнее время приобретают регулярный характер". "В этой связи указали на необходимость принятия исчерпывающих мер для недопущения их повторения впредь в соответствии с положениями соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германии об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - заявили в посольстве.Дипломаты также поблагодарили коммунальные власти за "быстрое реагирование на обращения посольства и оперативное устранение последствий актов вандализма".

https://ria.ru/20220421/monument-1784761437.html

https://ria.ru/20220418/berlin-1784157623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, потсдам, европа, мид германии, россия