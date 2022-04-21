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СМИ сообщили о желании Вучича подписать новый газовый договор с Россией - РИА Новости, 21.04.2022
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СМИ сообщили о желании Вучича подписать новый газовый договор с Россией
СМИ сообщили о желании Вучича подписать новый газовый договор с Россией - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ сообщили о желании Вучича подписать новый газовый договор с Россией
Британская газета Financial Times утверждает, что президент Сербии Александр Вучич заявил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа на новых... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:42
2022-04-21T12:42
в мире
природный газ
сербия
россия
газпром
александр вучич
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ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Британская газета Financial Times утверждает, что президент Сербии Александр Вучич заявил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа на новых условиях, так как у Белграда нет сейчас альтернативы российскому топливу.Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет."Вучич заявил, что у Белграда нет непосредственной альтернативы газу из России. Долгосрочное соглашение о поставках заканчивается в следующем месяце, и Вучич сказал, что Сербия попытается подписать новые условия", - говорится в сообщении газеты, не приводящей дословно цитаты президента Сербии по данной теме.Ранее Вучич заявлял, что ожидает более выгодные цены на российский газ по будущему договору, чем получат другие страны Европы.
https://ria.ru/20220421/gaz-1784659838.html
https://ria.ru/20220421/embargo-1784636765.html
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в мире, природный газ, сербия, россия, газпром, александр вучич
12:42 21.04.2022
 
СМИ сообщили о желании Вучича подписать новый газовый договор с Россией

FT: президент Сербии Вучич заявил о желании подписать новый газовый договор с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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ЛОНДОН, 21 апр - РИА Новости. Британская газета Financial Times утверждает, что президент Сербии Александр Вучич заявил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа на новых условиях, так как у Белграда нет сейчас альтернативы российскому топливу.
Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Поставки газа из России в ЕС могут прекратиться в мае, заявили в Италии
"Вучич заявил, что у Белграда нет непосредственной альтернативы газу из России. Долгосрочное соглашение о поставках заканчивается в следующем месяце, и Вучич сказал, что Сербия попытается подписать новые условия", - говорится в сообщении газеты, не приводящей дословно цитаты президента Сербии по данной теме.
Ранее Вучич заявлял, что ожидает более выгодные цены на российский газ по будущему договору, чем получат другие страны Европы.
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В миреПриродный газСербияРоссияГазпромАлександр Вучич
 
 
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