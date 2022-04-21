В Италии назвали сроки отказа от российского газа
Министр Италии Чинголани: страна сможет отказаться от российского газа уже через 1,5 года
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 21 мар – РИА Новости. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года.
В начале марта министр по делам преобразований в энергетике предположил, что независимость Италии от российского природного газа может быть достигнута через 24-30 месяцев. В нынешнем интервью газете la Stampa он заявил, что для этого может хватить 18 месяцев.
"По сравнению со всеми другими европейскими странами наше преимущество в том, что у нас есть пять газопроводов… Мы укрепляем южный и восточный маршруты, есть договоренность с Алжиром. На следующей неделе и в эти дни мы поедем в другие страны, особенно африканского региона, и мы рассчитываем достичь примерно двух третей того, что нам нужно, в ближайшие недели. Очевидно, что этот газ не поступит мгновенно. Но мы считаем, что ко второй половине следующего года мы действительно сможем прийти к почти полной независимости", - заявил Чинголани, который в четверг вместе с главой МИД Италии прибыл в ДР Конго после визита в Анголу.
По его словам, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в 29 миллиардов кубометров за счет новых источников и роста переработки сжиженного газа в регазификаторах.
"У нас в Италии есть 3 регазификатора. Мы добавим пару, которые будут плавучими, потому что они не должны оставаться навсегда, только на период, который нам потребуется", - сказал министр.
В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.
Ранее в апреле Драги побывал с визитом в Алжире, в ходе которого ведущие нефтегазовые компании двух стран заключили соглашение об увеличении поставок голубого топлива на Апеннины, которые в итоге должны вырасти на 9 миллиардов кубометров в год.