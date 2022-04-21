https://ria.ru/20220421/gaz-1784666990.html

В Италии назвали сроки отказа от российского газа

В Италии назвали сроки отказа от российского газа - РИА Новости, 21.04.2022

В Италии назвали сроки отказа от российского газа

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:54

2022-04-21T11:54

2022-04-21T11:54

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РИМ, 21 мар – РИА Новости. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что страна может стать независимой от поставок российского газа уже через полтора года.В начале марта министр по делам преобразований в энергетике предположил, что независимость Италии от российского природного газа может быть достигнута через 24-30 месяцев. В нынешнем интервью газете la Stampa он заявил, что для этого может хватить 18 месяцев."По сравнению со всеми другими европейскими странами наше преимущество в том, что у нас есть пять газопроводов… Мы укрепляем южный и восточный маршруты, есть договоренность с Алжиром. На следующей неделе и в эти дни мы поедем в другие страны, особенно африканского региона, и мы рассчитываем достичь примерно двух третей того, что нам нужно, в ближайшие недели. Очевидно, что этот газ не поступит мгновенно. Но мы считаем, что ко второй половине следующего года мы действительно сможем прийти к почти полной независимости", - заявил Чинголани, который в четверг вместе с главой МИД Италии прибыл в ДР Конго после визита в Анголу.По его словам, Италия поставила задачу заменить объем поставок российского газа в 29 миллиардов кубометров за счет новых источников и роста переработки сжиженного газа в регазификаторах."У нас в Италии есть 3 регазификатора. Мы добавим пару, которые будут плавучими, потому что они не должны оставаться навсегда, только на период, который нам потребуется", - сказал министр.В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.Ранее в апреле Драги побывал с визитом в Алжире, в ходе которого ведущие нефтегазовые компании двух стран заключили соглашение об увеличении поставок голубого топлива на Апеннины, которые в итоге должны вырасти на 9 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220421/gaz-1784659838.html

https://ria.ru/20220420/potok-1784562117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

италия, россия, в мире, природный газ, европа